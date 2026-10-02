Hà Nội hoàn thành lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ, vượt kế hoạch 3 tháng

Tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sáng 2/10, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, vượt kế hoạch trước 3 tháng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.468 mộ thuộc 230 nghĩa trang.

“Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m. Tại một số xã thì không tìm thấy mộ, đào sâu 3m nhưng không có tiểu quách, rất vất vả”, Đại tá Nguyễn Văn Hữu thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu thông tin tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một trong những thành tích thi đua nổi bật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; hoạt động giao lưu, kết nghĩa và tổ chức lễ kỷ niệm.

Trong đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai rộng rãi. Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô thu hút 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết và 20 mô hình chất lượng cao. Các chương trình tọa đàm, nói chuyện truyền thống được tổ chức tại cơ quan, đơn vị và trường học; cùng với đó là hoạt động hiến tặng hiện vật, đăng ký và xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm.

Tính đến ngày 23/9, hoạt động tuyên truyền truyền thống được triển khai tại 12/16 trường theo kế hoạch, với hơn 9.000 lượt người tham gia; 6 tập thể và 25 cá nhân đã hiến tặng 81 hiện vật; 129 cơ quan, đơn vị đăng ký 146 công trình chào mừng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên tập, xuất bản Đề cương tuyên truyền 80 năm, lịch sử Lực lượng vũ trang Thủ đô giai đoạn 2010 - 2025, sách ảnh truyền thống và sản xuất phim truyền thống.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu nhấn mạnh, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Thủ đô; đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Một số hoạt động dự kiến được tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô: Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra từ 9h, thứ Bảy, ngày 10/10, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, số 8, đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm, dự kiến tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, vào tối 10/10/2026. Triển lãm “Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử”, dự kiến diễn ra từ 7-12/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, số 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, dự kiến tổ chức tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 20h ngày 16/10.