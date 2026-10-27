Hà Nội hoàn thành khai quật 4.468 mộ liệt sĩ lấy mẫu giám định ADN

Ngày 27/10, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 340 nghĩa trang liệt sĩ với 52.134 mộ. Trong đó, 21.121 mộ có đầy đủ thông tin, 26.545 mộ có một phần thông tin và 4.468 mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Trong giai đoạn 1, TP Hà Nội đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 796 mộ không đủ điều kiện. Toàn bộ 3.672 mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ, bảo quản và bàn giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen tặng các tập thể.

Với sự tham gia của hơn 3.000 người trong các tổ, đội lấy mẫu cùng việc huy động phương tiện, vật tư, thiết bị kỹ thuật, thành phố hoàn thành nhiệm vụ trước 15 ngày so với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và trước 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát, duy tu phần mộ sau khai quật, lấy mẫu; kịp thời khắc phục sụt lún, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng và chăm sóc các phần mộ theo quy định.

Về nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm”, ông Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh trọng tâm là xác định chính xác danh tính liệt sĩ, đối sánh dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Trong đó, Sở Nội vụ chủ động xây dựng quy trình xác định danh tính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Công an thành phố tiếp tục rà soát dữ liệu thân nhân, mẫu ADN và thông tin định danh, bảo đảm chính xác trong quá trình đối sánh.

Ban Chỉ đạo thành phố sớm thống nhất kế hoạch, thời hạn thực hiện theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ Trung ương giao.

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện công tác lấy mẫu giám định ADN.

Ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu quá trình xác định danh tính phải dựa trên căn cứ khoa học, tuân thủ đúng quy trình, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà ảnh hưởng đến tính chính xác.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, thực chất.

“Thời gian càng lùi xa, nhiệm vụ càng khó khăn, nhưng trách nhiệm của chúng ta với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân không vì thế mà giảm đi”, ông Tuấn nói và đề nghị đơn vị liên quan khẩn trương quyết liệt để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch “500 ngày đêm”.