Hà Nội hoàn thành khai quật 4.468 mộ liệt sĩ để lấy mẫu giám định ADN, vượt tiến độ 3 tháng

Sáng 27-10, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Huy Kiên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Hà Nội là địa phương tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Quân đội, hiện có 340 nghĩa trang liệt sĩ với 52.134 mộ. Trong đó, 21.121 mộ có đầy đủ thông tin, 26.545 mộ có một phần thông tin và 4.468 mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Năm 2026, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Chiến dịch “500 ngày đêm” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch.

Quanh cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Kiên

Thành phố đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468/4.468 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 796 mộ không đủ điều kiện. Toàn bộ 3.672 mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ, bảo quản và bàn giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.

Với sự tham gia của hơn 3.000 người trong các tổ, đội lấy mẫu cùng việc huy động phương tiện, vật tư, thiết bị kỹ thuật, thành phố hoàn thành nhiệm vụ trước 15 ngày so với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và trước 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Công an thành phố tổ chức 5 trạm công tác với gần 100 thành viên, triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 126 xã, phường. Đến nay, 45.950 trường hợp đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia; hơn 28.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận theo danh sách đăng ký.

Công tác rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ được đẩy mạnh. Thành phố đã tiếp nhận, trích lục 488 thông tin liệt sĩ, giải mã phiên hiệu, ký hiệu 374 đơn vị; phối hợp với các địa phương thu thập, rà soát, bổ sung, đính chính thông tin hơn 250 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang ở Hà Nội, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Các lực lượng triển khai xác minh, rà soát, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ theo kết luận địa bàn năm 2025. Việc tiếp nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang nghiêm, đúng quy định.

Các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Trung tâm Pháp y Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các xã, phường trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Huy Kiên

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan, đơn vị đã tham luận, tập trung làm rõ kết quả triển khai nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, rà soát, xác minh thông tin và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ trong giai đoạn 2 của chiến dịch.

Tập trung xác định chính xác danh tính liệt sĩ

Biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát, duy tu phần mộ sau khai quật, lấy mẫu; kịp thời khắc phục sụt lún, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng và chăm sóc các phần mộ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: Huy Kiên

Về nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh trọng tâm là xác định chính xác danh tính liệt sĩ, đối sánh dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Sở Nội vụ chủ động xây dựng quy trình xác định danh tính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Công an thành phố tiếp tục rà soát dữ liệu thân nhân, mẫu ADN và thông tin định danh, bảo đảm chính xác trong quá trình đối sánh.

Ban Chỉ đạo thành phố sớm thống nhất kế hoạch, thời hạn thực hiện theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ Trung ương giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quá trình xác định danh tính phải dựa trên căn cứ khoa học, tuân thủ đúng quy trình, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà ảnh hưởng đến tính chính xác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen tặng các tập thể. Ảnh: Huy Kiên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết, thành phố tiếp tục tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại các xã: Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Vật Lại; nghiên cứu, đánh giá hồ sơ mộ tập thể gồm 60 hài cốt do tổ chức, cá nhân cung cấp tại nghĩa trang nhân dân.

Các đơn vị phối hợp chuẩn hóa dữ liệu tại 340 nghĩa trang liệt sĩ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu di truyền.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục tham mưu phương án gắn bia, đón nhận, an táng trang trọng hài cốt liệt sĩ sau khi xác định được danh tính, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của thành phố và các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen tặng các tập thể. Ảnh: Huy Kiên

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị, các cơ quan báo chí thành phố phối hợp với báo chí trung ương tuyên truyền sâu rộng kết quả giai đoạn 1, những nỗ lực của Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2.

Nội dung tuyên truyền cần gắn với giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ; vận động nhân dân, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thành phố tiếp tục bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các trung tâm giám định đẩy nhanh tiến độ giám định, đối sánh ADN, sớm trả kết quả cho các gia đình liệt sĩ.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, thực chất.

“Thời gian càng lùi xa, nhiệm vụ càng khó khăn, nhưng trách nhiệm của chúng ta với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân không vì thế mà giảm đi.

Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nội dung kết luận thành kế hoạch hành động, triển khai quyết liệt, thực chất, hoàn thành thắng lợi Chiến dịch “500 ngày đêm”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các cá nhân nhận Bằng khen. Ảnh: Huy Kiên

Dịp này, 46 tập thể và 62 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.