Hà Nội hoàn thành GPMB 7 cầu qua sông Hồng, tăng tốc 14 dự án giao thông trọng điểm

Sáng 22/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm và tình hình triển khai các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án, đoạn tuyến đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thi công.

Đáng chú ý, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo thiết kế ban đầu đối với 7/7 dự án cầu qua sông Hồng, gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Cùng với đó, 14 dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong số này có các công trình giao thông quan trọng như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh, đường Tây Thăng Long, đường Lĩnh Nam, đường Trần Hữu Dực và đường Vành đai 2,5.

Đối với đường Vành đai 2,5, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 7/7 đoạn đang triển khai. Dự án mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai cũng cơ bản hoàn thành công tác này.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn khối lượng mặt bằng cần giải quyết. Tại đường Vành đai 3 qua các xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Thư Lâm, diện tích còn phải giải phóng mặt bằng là 2,83ha trên tổng số 166,16ha, chiếm 1,7%.

Với đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dự án thành phần 1.1 tại phường Phú Lương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Phường Kiến Hưng đã phê duyệt 100% phương án bồi thường đối với 28ha, liên quan 406 hộ; đã chi trả và bàn giao mặt bằng 391/406 hộ.

Đối với dự án thành phần 1.2, diện tích còn phải giải phóng mặt bằng là 18,05ha trên tổng số 91,81ha, chiếm 19,6%. Trong đó, xã Đại Thanh còn 1,91ha/35ha; xã Thanh Trì còn 7,63ha/37,13ha; xã Nam Phù còn 2,51ha/7,58ha và xã Ngọc Hồi còn 6ha/12,1ha.

Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn Vành đai 3 - Giải Phóng, diện tích còn phải giải phóng mặt bằng là 1.958m², liên quan 8 hộ. Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1; dự án thành phần 2 còn 2,91ha/26,16ha tại các xã Đông Anh và Thư Lâm.

Đối với đường 21B đoạn Ba La - Chùa Hương, các xã Bình Minh, Thanh Oai, Vân Đình, Hòa Xá, Dân Hòa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Xã Ứng Thiên đạt 93%.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường 70 cũng còn nhiều phần việc cần tập trung. Đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm còn phải giải phóng mặt bằng 11,5ha/22,9ha. Đoạn Hà Đông - Văn Điển đang hoàn thiện hồ sơ các dự án thành phần giải phóng mặt bằng tại phường Kiến Hưng; đoạn từ đường 32 đến Khu công nghệ cao sinh học đang được các phường Tây Tựu, Thượng Cát tổ chức thực hiện.

Đối với tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, diện tích còn phải giải phóng mặt bằng là 2,88ha, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng.

Cùng với các dự án giao thông trọng điểm, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Theo báo cáo đến ngày 15/10, thành phố đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 14 dự án có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trong đó, Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội đã phê duyệt phương án và quyết định thu hồi khoảng 7.707ha đất, đạt khoảng 84,7% tổng khối lượng cần thực hiện.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418ha, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất, dự kiến hoàn thành năm 2038. Qua rà soát sơ bộ, có khoảng 61 dự án đầu tư đã được chấp thuận, phê duyệt nằm trong phạm vi dự án, gồm 51 dự án sử dụng vốn ngân sách và 10 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Tại Dự án Khu đô thị đa mục tiêu ở các xã Thư Lâm, Đông Anh, diện tích đã giải phóng mặt bằng tại xã Thư Lâm đạt hơn 303ha/373ha; tại xã Đông Anh đạt hơn 187ha/363ha. Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT cũng đang được UBND các phường Tây Tựu, Phú Diễn phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, các dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; xã Bình Minh, Tam Hưng; dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ; Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị; dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Hùng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và xã, phường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Đông lưu ý, tại một số dự án, dù mặt bằng đã được bàn giao nhưng tiến độ thi công vẫn chậm. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung mà còn gây lãng phí nguồn lực, làm tăng chi phí đầu tư.

Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng phù hợp thực tiễn, nhất là đối với việc di chuyển công trình ngầm, công trình nổi và di dời mộ, bảo đảm tháo gỡ vướng mắc nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Đối với các dự án theo tuyến, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu địa phương nào có đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thì giao xã, phường đó làm chủ đầu tư phần giải phóng mặt bằng, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các ban, sở, ngành và xã, phường phải tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án theo kế hoạch. Mọi khó khăn, vướng mắc phải được phối hợp giải quyết khẩn trương trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đánh giá tiến độ dự án hằng tuần; người đứng đầu phải tăng cường kiểm tra thực địa, trực tiếp làm việc với các xã, phường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng gắn với tiến độ thi công, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của thành phố.