Hà Nội: Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ở xã hội Bích Hòa

Dự án xây dựng nhà ở xã hội Bích Hòa được triển khai tại địa bàn thôn Thạch Bích 1 (thôn Mùi trước đây), xã Bình Minh, thành phố Hà Nội theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 5641/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số 1994/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND xã Bình Minh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Bình Minh Lê Hồng Phúc (áo trắng) trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Ảnh: Đào Vinh

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, ngày 12/11/2026, Chủ tịch UBND xã Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 3285/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi. Theo phương án được phê duyệt, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 19.079,96 m², bao gồm 16.900,0 m² đất nông nghiệp của 35 hộ gia đình (với 115 nhân khẩu) và 2.179,96 m² đất giao thông, thủy lợi, đất trồng lúa chưa sử dụng do UBND xã quản lý.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: Đào Vinh

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của toàn dự án là 19.363.946.000 đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường về đất nông nghiệp là 3.143.400.000 đồng (tính theo đơn giá 186.000 đồng/m²); phần diện tích đất công do UBND xã quản lý không được bồi thường, hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ khác có tổng trị giá 16.220.546.000 đồng, bao gồm 15.717.000.000 đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm, 352.584.000 đồng hỗ trợ ổn định đời sống cho các nhân khẩu bị ảnh hưởng và 150.962.000 đồng tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng (mức 10.000 đồng/m², tối đa không quá 10 triệu đồng/chủ sử dụng).

Cán bộ ngân hàng đếm tiền chi trả cho các hộ dân theo danh sách đã được duyệt. Ảnh: Đào Vinh

Ngay sau khi Quyết định phê duyệt phương án có hiệu lực, ngày 13/11/2026, UBND xã Bình Minh đã gửi Giấy mời thông báo lịch chi trả kinh phí tới các hộ dân. Vào chiều thứ Bảy, ngày 14/11/2026 (từ 14h00 đến 17h00), tại Nhà văn hóa thôn Thạch Bích 1, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng đã phối hợp cùng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường và Ban lãnh đạo thôn Thạch Bích 1 tổ chức chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có tên trong phương án. Tại buổi chi trả, các hộ dân đồng thời thực hiện ký kết hồ sơ pháp lý và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cơ quan chức năng tiến hành đính chính diện tích theo quy định.

Người dân phấn khởi sau khi nhận tiền bồi thường và hoàn thành việc mở sổ tiết kiệm ngân hàng ngay tại nhà văn hóa thôn Thạch Bích 1. Ảnh: Đào Vinh

Việc hoàn thành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng sạch đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân thôn Thạch Bích 1 là tiền đề quan trọng để chủ đầu tư sớm khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội Bích Hòa, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở và thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị tại xã Bình Minh nói riêng cũng như thành phố Hà Nội nói chung.