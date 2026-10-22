Hà Nội hoàn thành định mức, đơn giá gia cố, tái chế chất thải xây dựng trong tháng 11

Tại phiên chất vấn sáng 22/10 của Thường trực HĐND TP Hà Nội về lĩnh vực môi trường, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến tiến độ ban hành định mức, đơn giá tái chế chất thải rắn xây dựng; kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải; trách nhiệm quản lý của các cấp và giải pháp tháo gỡ vướng mắc về công nghệ, địa điểm tập kết.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Thái.

Đại biểu Nguyễn Trung Nam (Tổ đại biểu số 18) đề nghị làm rõ tiến độ ban hành bộ định mức, đơn giá cho công tác gia cố, tái chế phế thải xây dựng.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, Sở đã trình thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng định mức, đơn giá; đồng thời trình phê duyệt đề cương, dự toán và lựa chọn đơn vị tư vấn.

Quá trình xây dựng định mức đã được triển khai thông qua khảo sát thực tế, mỗi lĩnh vực tổ chức khảo sát bốn lần nhằm xác định quy trình gia cố, tái chế, từ đó tính toán hao phí máy móc, nhân công. Sở Tư pháp đã có kết quả thẩm định. Sở Xây dựng sẽ trình thành phố trước ngày 25/10 để ban hành định mức, phấn đấu đầu tháng 11 hoàn thành toàn bộ định mức, đơn giá gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng.

Liên quan đến kiểm soát xe chở phế thải xây dựng, đại biểu Trần Khánh Hưng (Tổ đại biểu số 8) đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và giải pháp khắc phục tình trạng vận chuyển gây mất vệ sinh môi trường.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân xây dựng công trình phải ký hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng.

Theo ông Võ Nguyên Phong, công tác quản lý gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra thường xuyên, đột xuất; thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền và bố trí các điểm tập kết phục vụ thu gom, tái chế phế thải xây dựng.

Đối với tình trạng đổ trộm phế thải và thiếu điểm tập kết tại một số địa phương, Giám đốc Sở Xây dựng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm trước hết thuộc công tác tham mưu của các sở, ngành, trong đó có Sở Xây dựng; đồng thời, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp địa bàn.

Cũng liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Hách cho biết, địa phương có 6 dự án trọng điểm, cấp bách, phát sinh áp lực đối với công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Phường đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng duy trì vệ sinh, thành lập các tổ công tác khắc phục vi phạm và xử phạt tổng số tiền 163 triệu đồng đối với các chủ đầu tư, chủ xe chở đất gây mất vệ sinh môi trường.

Đại biểu Trần Hợp Dũng (Tổ đại biểu số 9) đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội làm rõ việc xác định tổng nguồn chất thải xây dựng phát sinh để thành phố có thể xây dựng phương án, giải pháp công nghệ và ban hành các định mức, đơn giá phù hợp; tránh tình trạng nhà máy đã hoàn thành nhưng công nghệ chưa được chốt, định mức, đơn giá chưa có.

Đại biểu Trần Hợp Dũng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết thành phố đã đầu tư công cho quy hoạch các khu xử lý chất thải xây dựng hay chưa. Đại biểu nhấn mạnh, các hạng mục đầu tư trên địa bàn thành phố phải được kết nối, gắn với việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, vận chuyển, tập kết và các hạng mục liên quan để giải quyết căn cơ vấn đề chất thải nói chung, chất thải xây dựng nói riêng.

Trả lời nội dung này, ông Võ Nguyên Phong cho biết, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành, Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Giao thông vận tải xây dựng 12 nội dung liên quan đến quy trình, định mức tái chế vật liệu xây dựng, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp. Ngày 20/10, nội dung xây dựng quy chuẩn địa phương về tái chế vật liệu xây dựng đã được trình UBND thành phố.

Về mạng lưới tập kết, xử lý, Sở Xây dựng đang rà soát các khu vực có thể bố trí điểm tập kết phế thải xây dựng, trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND thành phố.

Theo định hướng của thành phố, các cụm, cơ sở tái chế phế thải xây dựng quy mô lớn sẽ được hình thành nhằm giảm giá thành xử lý, đồng thời phân loại vật liệu để tái sử dụng. Trong đó, một phần chất thải có thể dùng làm vật liệu san lấp, phần đủ điều kiện có thể chế biến thành cốt liệu phục vụ các công trình xây dựng.