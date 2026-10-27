Hà Nội hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hà Nội hiện có 340 nghĩa trang liệt sĩ với 52.134 mộ, trong đó 4.468 mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN. Đến nay, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu 4.468/4.468 mộ, đạt 100% kế hoạch; trong đó, 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 796 mộ không đủ điều kiện. Toàn bộ mẫu hài cốt đủ điều kiện đã được lưu trữ, bảo quản và bàn giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.

Với sự tham gia của hơn 3.000 người cùng việc huy động phương tiện, vật tư, thiết bị kỹ thuật, Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ trước 15 ngày so với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và trước ba tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Công an thành phố đã tổ chức 5 trạm công tác với gần 100 thành viên, triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 126 xã, phường. Đến nay, 45.950 trường hợp được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia; hơn 28.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận theo danh sách đăng ký.

Công tác rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Thành phố tiếp nhận, trích lục 488 thông tin liệt sĩ, giải mã phiên hiệu, ký hiệu 374 đơn vị; phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung, đính chính thông tin trên hơn 250 mộ liệt sĩ tại Hà Nội, Lạng Sơn và Cao Bằng. Các lực lượng triển khai xác minh, rà soát, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ theo kết luận địa bàn năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoàn thành kế hoạch lấy mẫu. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát, duy tu phần mộ sau khai quật, lấy mẫu; kịp thời khắc phục sụt lún, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng và chăm sóc các phần mộ theo quy định.

Đối với giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm”, thành phố xác định trọng tâm là xác định chính xác danh tính liệt sĩ, đối sánh dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ. Sở Nội vụ được giao chủ động xây dựng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công an thành phố tiếp tục rà soát dữ liệu thân nhân, mẫu ADN và thông tin định danh, bảo đảm chính xác trong quá trình đối sánh.

Thành phố cũng tiếp tục tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại các xã Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Vật Lại; nghiên cứu, đánh giá hồ sơ mộ tập thể gồm 60 hài cốt do tổ chức, cá nhân cung cấp tại nghĩa trang nhân dân. Các đơn vị phối hợp chuẩn hóa dữ liệu tại 340 nghĩa trang liệt sĩ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu di truyền.

Ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố sớm thống nhất kế hoạch, thời hạn thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ Trung ương giao. Quá trình xác định danh tính phải dựa trên căn cứ khoa học, tuân thủ đúng quy trình, không vì áp lực tiến độ mà ảnh hưởng đến tính chính xác.

Thành phố tiếp tục bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các trung tâm giám định đẩy nhanh tiến độ giám định, đối sánh ADN, sớm trả kết quả cho gia đình liệt sĩ. Các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, thực chất.

Dịp này, 46 tập thể và 62 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.