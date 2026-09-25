Hà Nội hoàn tất khâu chuẩn bị, hướng tới một kỳ IOAA 2026 chuyên nghiệp

Thành phố Hà Nội hoàn tất khâu chuẩn bị tổ chức IOAA 2026. Ảnh: BTC

Với 66 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, Olympic thiên văn và vật lý thiên văn năm nay (IOAA) là sự kiện khoa học quốc tế có quy mô lớn được tổ chức tại Thủ đô. Cùng với công tác tổ chức, 10 học sinh Việt Nam cũng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, sẵn sàng bước vào các phần thi với quyết tâm cao.

Hoàn tất khâu chuẩn bị

Chiều 26-9, tại Đại học Phenikaa, kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) sẽ chính thức khai mạc. Diễn ra đến ngày 5-10, Hà Nội đón các đoàn đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội và 320 thí sinh tham dự.

Để chuẩn bị cho một kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu cao về chuyên môn và điều kiện tổ chức, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều phần việc, từ xây dựng phương án tổ chức, cơ sở vật chất, kỹ thuật đến an ninh, y tế, hậu cần, đón tiếp và hỗ trợ các đoàn quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức IOAA 2026 chia sẻ, việc đăng cai kỳ thi là dịp để Hà Nội tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi khoa học, hợp tác quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và mến khách tới bạn bè quốc tế.

Nhiều hạng mục phục vụ kỳ thi đã được đầu tư, hoàn thiện. Ảnh: BTC

Tại Đại học Phenikaa, nhiều hạng mục phục vụ kỳ thi đã được đầu tư, hoàn thiện. Trong đó, nhà trường đầu tư xây dựng nhà chiếu hình vũ trụ, đồng thời mua sắm hệ thống kính thiên văn phục vụ các nội dung thi.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung Kiên, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Phenikaa, nhà trường đã đầu tư xây dựng nhà chiếu hình, đồng thời mua sắm 70 kính thiên văn đáp ứng tiêu chuẩn của cuộc thi. Cùng với cơ sở vật chất, nhà trường tuyển chọn đội ngũ kỹ thuật viên phục vụ kỳ thi. Hơn 100 sinh viên đã tham gia lớp tập huấn về thiên văn, kính thiên văn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, trong đó 70 sinh viên được tuyển chọn để hỗ trợ cuộc thi.

Các kỹ thuật viên được tập huấn về yêu cầu chuyên môn, thời gian thực hiện nhiệm vụ, phạm vi hỗ trợ thí sinh và những nội dung cần kiểm tra trong quá trình thi. Đây là một trong những khâu nhằm bảo đảm các phần thi được vận hành đúng yêu cầu chuyên môn và quy định của IOAA.

Bên cạnh lực lượng kỹ thuật viên, đội ngũ tình nguyện viên cũng được chuẩn bị về nhiệm vụ, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống để hỗ trợ các đoàn trong thời gian tham dự kỳ thi.

Sinh viên Đại học Phenikaa tham gia tập huấn phục vụ IOAA 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Vũ Hiền Anh, sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Phenikaa chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia, trở thành một phần của IOAA 2026. Để chuẩn bị cho kỳ thi, chúng em được nhà trường và Ban Tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh quốc tế trong suốt thời gian lưu trú, tham dự kỳ thi tại Việt Nam”.

Theo Hiền Anh, tình nguyện viên còn được bổ sung kiến thức về văn hóa của các nước tham dự để thuận lợi hơn trong giao lưu. Qua công việc của mình, các sinh viên mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh người Hà Nội và con người Việt Nam thân thiện, cởi mở tới bạn bè quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Huy, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, được đồng hành cùng thành phố Hà Nội tổ chức IOAA 2026 là niềm vinh dự và trách nhiệm của nhà trường. Việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực được triển khai với yêu cầu bảo đảm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Khu lưu trú dành cho các thí sinh dự thi tại Đại học Phenikaa. Ảnh: BTC

Cùng với cơ sở vật chất và nhân lực, các phương án về an ninh, an toàn, y tế, hậu cần, giao thông, lễ tân, phiên dịch và hỗ trợ các đoàn cũng được triển khai. Thành phố đặt yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chuyên nghiệp, đúng quy định và tạo môi trường thuận lợi cho các thí sinh tranh tài.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng tranh tài

Trong khi Hà Nội hoàn thiện những khâu cuối cùng để đón các đoàn quốc tế, 10 học sinh trong hai đội tuyển Việt Nam cũng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, sẵn sàng tranh tài.

Từ ngày 4-7 đến 24-9, các thành viên đội tuyển trải qua khoảng 1.200 tiết bồi dưỡng. Nội dung không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết về thiên văn học và vật lý thiên văn mà còn có thực hành, xử lý số liệu, tiếng Anh, tâm lý và kỹ năng làm việc nhóm.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam ôn tập, sẵn sàng dự thi IOAA 2026. Ảnh: Phạm Thảo

Chương trình bồi dưỡng có sự tham gia của giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng các giảng viên đại học. Học sinh được làm quen với nhiều dạng bài, luyện tập đề thi các năm trước và đề thi của các nước, đồng thời rèn khả năng tự học do kiến thức của thiên văn học, vật lý thiên văn khá rộng. Việc thực hành cũng được chú trọng, giúp các em có thêm kinh nghiệm xử lý những yêu cầu cụ thể trong phần thi quan sát và thực hành.

Trần Minh Thái, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành viên đội tuyển Việt Nam nhận định, phần lý thuyết của kỳ thi có những nội dung khó, đòi hỏi thí sinh phải biết cân đối thời gian và xử lý tốt các bài toán vật lý thiên văn. Trong quá trình ôn luyện, em được thầy cô hướng dẫn, tập làm quen với các đề thi cũ để rèn phương pháp và kỹ năng làm bài. Trước giờ thi, Minh Thái đặt mục tiêu cố gắng hết sức, phát huy những gì đã được học và rèn luyện để đạt kết quả cao.

Với các thành viên đội tuyển, việc IOAA 2026 được tổ chức tại Hà Nội vừa tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, đồng thời cũng đặt thêm trách nhiệm khi các em thi đấu. Vì vậy, quá trình chuẩn bị được thực hiện không chỉ về kiến thức chuyên môn mà cả kỹ năng thực hành, ngoại ngữ, tâm lý và khả năng phối hợp.

Miệt mài trước kỳ thi IOAA 2026 với quyết tâm cao. Ảnh: Phạm Thảo

Lê Gia Hồng Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, một thành viên khác của đội tuyển đã tìm hiểu về thiên văn từ khi học lớp 10 và dành nhiều thời gian theo đuổi lĩnh vực này. Trong quá trình thực hành, em cùng các bạn làm quen với bản đồ sao, xác định các thiên thể, tinh vân, cụm sao và thực hiện các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao. Đây cũng là những nội dung được các thành viên chú trọng trong quá trình chuẩn bị.