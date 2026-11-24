6 học sinh Hà Nội sẵn sàng tham dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế tại Bulgaria. (Ảnh: Phương Quỳnh/ Báo điện tử Chính phủ)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt, động viên đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2026. Đội tuyển gồm 6 học sinh, trong đó có 4 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 2 học sinh Trường THCS và THPT Newton.

Công tác chuẩn bị cho đội tuyển được triển khai từ ngày 15/9, với sự tham gia của hơn 20 chuyên gia, giáo viên. Mỗi tuần, các học sinh tham gia 12-13 buổi học lý thuyết và thực hành ở ba môn vật lý, hóa học, sinh học. Bên cạnh củng cố kiến thức, chương trình tập trung rèn kỹ năng giải quyết các bài toán tổng hợp, xử lý tình huống và phối hợp giữa các thành viên.

Năm nay, thời lượng thực hành được tăng cường, nội dung huấn luyện cập nhật theo yêu cầu của đề thi quốc tế. Học sinh được thực hành tại một số cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn thành phố, trong đó có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình huấn luyện dự kiến kết thúc vào ngày 30/11.

Kỳ thi IJSO 2026 dự kiến có sự tham gia của khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thí sinh phải hoàn thành ba phần thi gồm trắc nghiệm, tự luận và thực hành, với nội dung kết hợp kiến thức vật lý, hóa học và sinh học. Trong đó, phần thi thực hành yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn, thao tác thí nghiệm và phối hợp nhóm để giải quyết các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền biểu dương nỗ lực của 6 học sinh cùng đội ngũ chuyên gia, giáo viên. Ông lưu ý các em giữ bình tĩnh, tin tưởng vào quá trình chuẩn bị; đọc kỹ đề, lựa chọn phương pháp phù hợp, phân bổ thời gian hợp lý và kiểm tra kết quả cẩn thận.

Bên cạnh mục tiêu đạt thành tích cao, Giám đốc Sở cũng nhắc nhở đội tuyển chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức, giữ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong quá trình dự thi và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.