Hà Nội hoan nghênh Moderna hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ y tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp ông Patrick Bergstedt, Phó Chủ tịch cấp cao, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực châu Á và các thị trường mới nổi của Tập đoàn Moderna (Mỹ). Ảnh: Liên Hà

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Hà Nội xác định chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực then chốt cho phát triển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Hà Nội mong muốn tăng cường kết nối với các nguồn lực, tri thức và công nghệ quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng cao như y tế và công nghệ sinh học.

Đánh giá cao tiềm năng và nguồn lực tri thức của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, ông Patrick Bergstedt khẳng định, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng mà Moderna xem xét mở rộng đầu tư và hợp tác.

Moderna mong muốn phối hợp với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân để tìm kiếm giải pháp giúp Việt Nam chủ động ứng phó với các nguy cơ đại dịch trong tương lai, củng cố an ninh y tế thông qua việc đưa công nghệ và vắc xin tiên tiến đến gần hơn với người dân.

Theo ông Patrick Bergstedt, để hiện thực hóa mục tiêu trên, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cần có năng lực và công nghệ phù hợp, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác dài hạn, bảo đảm tính bền vững.

Trên cơ sở đó, đại diện Moderna khẳng định mong muốn hợp tác với Thủ đô Hà Nội trong đầu tư, cung ứng, chuyển giao công nghệ vắc xin, trong đó có triển khai các chương trình thí điểm phù hợp với nhóm dân số cao tuổi tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà cho ông Patrick Bergstedt, Phó Chủ tịch cấp cao, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực châu Á và các thị trường mới nổi của Tập đoàn Moderna (Mỹ). Ảnh: Liên Hà

Trao đổi về định hướng hợp tác với Moderna, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang quán triệt các chủ trương của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thành phố cũng tiên phong và chú trọng phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi, đồng thời khai thác tiềm năng nền "kinh tế bạc" nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm dân số này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội sẵn sàng khuyến khích các ý tưởng, mô hình mới có tiềm năng, trong đó có nghiên cứu, thí điểm các giải pháp y tế tiên tiến và ứng dụng công nghệ vắc xin nhằm hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật ở người cao tuổi.

Thành phố cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, nhà đầu tư có năng lực, mong muốn hợp tác lâu dài và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Moderna tiếp tục trao đổi với các sở, ngành liên quan của Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, để nghiên cứu, đề xuất các chương trình hợp tác và phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thành phố.