Hà Nội hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ cao đến đầu tư, hoạt động

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan. Ảnh: Liên Hà

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý III-2026 của Hà Nội ước đạt 10,02%, với các động lực tăng trưởng ngày càng gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Thành phố xác định công nghệ cao và sản xuất là những lĩnh vực trọng tâm, đồng thời, tạo điều kiện để các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các cơ sở hạ tầng chuyển đổi số được hình thành, đi vào hoạt động hiệu quả.

“Hà Nội đang mở rộng cửa hơn bao giờ hết đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan. Ảnh: Liên Hà

Đối với ngành công nghiệp bán dẫn, Hà Nội xác định những khâu có lợi thế để tập trung phát triển, ưu tiên nghiên cứu và phát triển (R&D), đóng gói và kiểm định. Thành phố đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn.

Trên nền tảng đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á sẽ phát huy mạng lưới kết nối trong khu vực và trên toàn cầu để giới thiệu các nhà đầu tư phù hợp, có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thành phố cũng kỳ vọng Hiệp hội tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác, giao lưu và kết nối trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ thành phố Hà Nội cùng Đoàn đại biểu Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á. Ảnh: Liên Hà

Ấn tượng trước tầm nhìn và định hướng phát triển của Hà Nội, bà Linda Tan cho biết Hiệp hội rất mong muốn thiết lập các chương trình hợp tác cụ thể với thành phố.

Theo bà, một trong những mục tiêu của chuyến công tác lần này là kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam với hệ sinh thái và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đồng thời, thúc đẩy các hoạt động, sự kiện chuyên ngành tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cũng đề cập những lĩnh vực tiềm năng để hai bên có thể tập trung phát triển hợp tác, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với phát triển hạ tầng năng lượng. Đây là những yếu tố nền tảng và điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn.

Bà Linda Tan cũng kỳ vọng những chương trình hợp tác sắp tới sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Đánh giá cao các đề xuất của lãnh đạo Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị hai bên cụ thể hóa các nội dung hợp tác tiềm năng thông qua Biên bản ghi nhớ (MOU), làm cơ sở để triển khai các chương trình phối hợp trong thời gian tới.