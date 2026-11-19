Người dân xã Hòa Xá tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. (Ảnh: SƠN HÀ)

Từ những kết quả cụ thể ở cơ sở, xã từng bước nhân rộng cách làm phù hợp, gắn với lộ trình hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2028.

Tạo chuyển biếntừ những mục tiêu cụ thể

Tại thôn Thái Hòa, xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Với 1.562 hộ, hơn 5.648 nhân khẩu, thôn tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng, duy trì năng suất lúa bình quân 60 tạ/ha. Riêng năm 2026, người dân xây mới 60 ngôi nhà kiên cố, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và diện mạo khu dân cư.

Đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Trong số 1.260 hộ được thống kê, có 1.208 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm gần 96%. Các đám tang trong năm đều thực hiện hỏa táng. Những mô hình tự quản, hoạt động khuyến học và phong trào giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được duy trì. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện với 328 lượt thăm hỏi, tặng quà, tổng kinh phí 122,8 triệu đồng.

Vệ sinh môi trường nông thôn với sự tham gia của cán bộ và người dân xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội. ﻿(Ảnh: SƠN HÀ)

Từ những kết quả đó, Thái Hòa được xã định hướng trở thành thôn điểm về xây dựng nếp sống mới, chuyển đổi số và phát triển cộng đồng. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Xá Dương Tuấn Anh đề nghị cán bộ và nhân dân thôn tiếp tục phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào đời sống thường ngày.

Trong khi thôn Thái Hòa tập trung vào phát triển sản xuất và đời sống văn hóa thì tại thôn Hữu Vĩnh, trọng tâm được xác định là xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đợt ra quân ngày 3/10/2026, cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và người dân cùng vệ sinh đường làng, phát quang cỏ dại, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc đường hoa, chỉnh trang tranh bích họa. Những mái che, mái vẩy và biển quảng cáo ảnh hưởng đến cảnh quan cũng được tháo dỡ, góp phần giữ các tuyến đường thông thoáng.

Điểm đáng chú ý là việc chỉnh trang không chỉ được thực hiện theo từng đợt mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của thôn. Chi bộ đưa nội dung xây dựng cảnh quan vào nghị quyết và sinh hoạt định kỳ; cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia, vận động người dân cùng thực hiện. Các tuyến đường được bố trí thùng rác công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và khoảng 70 camera phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Những hàng cờ Tổ quốc cùng 50 bức tranh bích họa tạo thêm diện mạo khang trang cho khu dân cư. Trên đồng ruộng, các bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tranh bích họa tạo diện mạo mới trong khu dân cư xã Hòa Xá. (Ảnh: SƠN HÀ)

Bà Dương Thanh Thủy, người dân thôn Hữu Vĩnh, chia sẻ: “Khi các hộ cùng tham gia và duy trì đều đặn, đường làng sạch hơn, ngõ xóm thông thoáng hơn, việc giữ gìn vệ sinh cũng dần trở thành thói quen. Đó là cách người dân Hữu Vĩnh góp sức xây dựng nông thôn mới ngay tại nơi mình sinh sống”.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Hòa Xá tặng thôn Thái Hòa bức tranh Tháp Rùa-Hồ Gươm, trao 10 suất quà cho các hộ khó khăn; đồng thời khen thưởng một tập thể, hai cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và xây dựng khối đại đoàn kết. Thôn biểu dương 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Những hoạt động này góp phần khích lệ tinh thần gắn bó, trách nhiệm và sự tham gia của người dân trong xây dựng khu dân cư.

Tạo nền tảng từ những phần việc cụ thể

Việc lựa chọn Thái Hòa và Hữu Vĩnh làm hai thôn điểm cho thấy cách làm của Hòa Xá là bắt đầu từ những vấn đề cụ thể tại khu dân cư, phát huy thế mạnh và huy động sự tham gia của người dân. Những chuyển biến ở mỗi thôn cũng là cơ sở để xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí trên phạm vi toàn địa bàn.

Đến tháng 9/2026, qua rà soát bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Hòa Xá có 4/10 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt và hoàn thành 34/47 chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, xã xác định lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Xá Nguyễn Văn Định cho biết, xã yêu cầu các đơn vị bám sát từng tiêu chí, chủ động xử lý vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Đường giao thông xã Hòa Xá sạch đẹp. (Ảnh: SƠN HÀ)

Cùng với việc phát huy vai trò của các thôn điểm, xã quan tâm sắp xếp lại các hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất. Hiện Hòa Xá có 18 hợp tác xã nông nghiệp truyền thống thuộc diện nghiên cứu sắp xếp. Phòng Kinh tế được giao hoàn thiện phương án tổ chức lại thành một hoặc hai hợp tác xã, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tập trung đầu mối được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực quản trị, tập trung nguồn lực và phục vụ người dân tốt hơn.

Từ những chuyển biến tại Thái Hòa, Hữu Vĩnh xã Hòa Xá đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới bằng những công việc gắn trực tiếp với sản xuất và đời sống. Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, khi người dân thực sự tham gia, mỗi khu dân cư trở thành một chủ thể trong quá trình thay đổi diện mạo quê hương. Đây cũng là nền tảng để xã nhân rộng những cách làm phù hợp, hoàn thành các tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028.