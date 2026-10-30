Tại kỳ họp thứ bảy diễn ra mới đây, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết quy định chính sách đặc thù dành cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ bị tai nạn thương tích nghiêm trọng và một số đối tượng được hỗ trợ chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế (BHYT).

Hà Nội hỗ trợ viện phí cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn từ năm 2027. Ảnh minh họa.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, nhằm tăng cường hỗ trợ y tế, giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp phải điều trị bệnh dài ngày hoặc gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Hỗ trợ chi phí điều trị cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Theo chính sách được thông qua, trẻ em dưới 16 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị dài ngày, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, được hưởng nhiều khoản hỗ trợ về y tế.

Đáng chú ý, thành phố hỗ trợ 100% phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT mà người bệnh phải cùng chi trả, với mức tối đa bằng 200 lần chuẩn trợ giúp xã hội mỗi năm.

Ngoài chi phí khám, chữa bệnh, trẻ thuộc diện thụ hưởng còn được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú với mức 100.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa 15 ngày cho mỗi đợt điều trị và không quá 75 ngày trong một năm.

Đối với trường hợp phải cấp cứu hoặc chuyển tuyến, chính sách cho phép thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương chuyên dụng. Trẻ và một người chăm sóc cũng được hỗ trợ tiền vé khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng thông thường.

Riêng trẻ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị ngoại trú được hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng. Mức hỗ trợ được tính theo chuẩn trợ giúp xã hội, với hệ số 2,5 đối với trẻ dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trường hợp trẻ đủ 16 tuổi trong quá trình điều trị, quyền lợi hỗ trợ được tiếp tục duy trì đến khi kết thúc đợt điều trị.

Trẻ bị tai nạn nghiêm trọng được hỗ trợ khẩn cấp

Bên cạnh nhóm trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, nghị quyết cũng dành chính sách hỗ trợ cho những trường hợp bị tai nạn thương tích nghiêm trọng, phải điều trị cấp cứu và hồi sức tích cực.

Theo đó, các trường hợp được xác định là tai nạn thương tích nghiêm trọng phải đáp ứng những điều kiện về tình trạng cấp cứu, gồm phải thở máy hoặc phẫu thuật cấp cứu ngay, đồng thời điều trị tại khoa hồi sức tích cực từ 3 ngày trở lên.

Các nguyên nhân tai nạn được đề cập gồm bỏng nặng, ngã, ngộ độc, đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông và súc vật cắn.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện, hoặc trẻ tử vong do tai nạn, thành phố hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Trường hợp đặc biệt nguy kịch, có chỉ đạo thăm hỏi của lãnh đạo thành phố hoặc đề xuất của Sở Y tế, trẻ có thể được hỗ trợ bổ sung tối đa 40 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Chính sách hỗ trợ một lần bằng 25 lần chuẩn trợ giúp xã hội cũng được áp dụng đối với trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại, bỏ rơi hoặc mất nơi ở do thiên tai, hỏa hoạn.

Ngoài ra, trẻ khuyết tật nhẹ cư trú trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ trợ cấp hằng tháng bằng một lần chuẩn trợ giúp xã hội. Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc nhóm này, thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT.

Mở rộng hỗ trợ BHYT cho người dân tại một số khu vực

Không chỉ dành cho trẻ em, nghị quyết còn quy định chính sách hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT đối với một số nhóm dân cư ưu tiên.

Các đối tượng được đề cập gồm thân nhân người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số tại những xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khi đáp ứng điều kiện và điều trị bệnh thuộc danh mục quy định.

Đáng chú ý, người dân sinh sống, làm việc hoặc học tập thường xuyên trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ hàng rào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn cũng thuộc nhóm được xem xét hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả BHYT theo điều kiện của nghị quyết.

Việc mở rộng phạm vi hỗ trợ nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng từ hoạt động xử lý chất thải.

Với các chính sách được thông qua, Hà Nội hướng tới giảm áp lực chi phí y tế cho những nhóm đối tượng cần được ưu tiên, đồng thời tăng cường chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.