Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng với hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, Nghị quyết quy định đối tượng, nguyên tắc và mức hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đáp ứng các điều kiện quy định. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện được xem xét hỗ trợ thêm. Kinh phí hỗ trợ được chi trả thông qua chủ hộ; việc ủy quyền thực hiện thủ tục theo quy định. Mỗi nhà được hỗ trợ một lần, bảo đảm công khai, đúng đối tượng và tránh trục lợi chính sách.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Về mức hỗ trợ, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1kWp, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, dung lượng tối thiểu 1kWh, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng.

Như vậy, hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2030. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,76 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ hằng năm được bố trí từ ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Thành Thái Hùng

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND thành phố, đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung về nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện, việc thu hồi kinh phí hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, các quy định cần bảo đảm yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ không cần thiết, phù hợp với khả năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ của UBND các xã, phường.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng mở rộng cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng yếu thế, hộ nghèo; nghiên cứu thêm các giải pháp hỗ trợ lãi suất hoặc hình thức hỗ trợ phù hợp.

UBND thành phố đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung giải trình, tiếp thu của UBND thành phố.