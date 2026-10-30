Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng lắp điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ

Chiều 28/10/2026, tại kỳ họp chuyên đề thứ bảy, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố. Theo đó, mỗi hộ gia đình đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 29/10. Chính sách hướng tới khuyến khích người dân khai thác năng lượng tái tạo, chủ động sản xuất điện phục vụ sinh hoạt và tăng khả năng sử dụng nguồn điện tại chỗ.

Theo nội dung được thông qua, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1 kWp được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện có dung lượng tối thiểu 1 kWh, mức hỗ trợ bổ sung là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng.

Kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: EVNHANOI/EVN.

Như vậy, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất từ 3 kWp và pin lưu trữ dung lượng từ 3 kWh, đáp ứng đầy đủ điều kiện, có thể nhận tổng mức hỗ trợ 6 triệu đồng. Nếu chỉ lắp điện mặt trời mái nhà, mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng.

Đối tượng thụ hưởng là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Hà Nội. Mỗi nhà ở chỉ được hỗ trợ một lần trong thời gian nghị quyết có hiệu lực. Kinh phí hỗ trợ được chi trả thông qua chủ hộ, việc ủy quyền thực hiện thủ tục phải tuân thủ quy định.

Để được xem xét hỗ trợ, hộ gia đình phải hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện đối với những trường hợp pháp luật yêu cầu. Đồng thời, người nhận hỗ trợ phải cam kết duy trì khai thác, sử dụng hệ thống tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ. Ngân sách thành phố sẽ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để triển khai chính sách hằng năm.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho chương trình trong giai đoạn 2026–2030 khoảng 158,76 tỷ đồng. Đây là quy mô ngân sách dự kiến, không phải số tiền đã giải ngân cho các hộ gia đình.

Trong quá trình thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm giấy tờ không cần thiết và nghiên cứu mở rộng hỗ trợ đối với hộ nghèo, đối tượng yếu thế.

Chính sách được thực hiện từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết 31/12/2030. Người dân cần theo dõi văn bản chính thức và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ.