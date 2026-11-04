Hà Nội hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng mỗi loại phiếu chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Từ 8h ngày 9/11/2026, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại Hà Nội có thể đăng ký nhận phiếu hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử trên ứng dụng iHanoi. Thành phố dành 50 tỷ đồng cho đợt đầu tiên, dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9858/TB-SKHCN về triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Theo chính sách, mức hỗ trợ tối đa không quá 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Mỗi cơ sở đủ điều kiện có thể nhận một Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và một Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Trong đó, hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho chuyển đổi số và 20 triệu đồng cho thương mại điện tử. Mức hỗ trợ tối đa đối với doanh nghiệp siêu nhỏ là 30 triệu đồng mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng mỗi loại phiếu.

Kinh phí được cấp dưới hình thức phiếu điện tử để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ trong danh mục công bố trên iHanoi. Ngân sách Thành phố thanh toán phần hỗ trợ trực tiếp cho nhà cung cấp sau khi giao dịch đáp ứng đủ điều kiện; cơ sở kinh doanh thanh toán phần chi phí còn lại.

Trong đợt đầu tiên, Hà Nội dành 5 tỷ đồng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 4 làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng; 5 tỷ đồng cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, còn hiệu lực. Sáu nhóm ưu tiên khác được phân bổ chung 25 tỷ đồng. Các cơ sở không thuộc 8 nhóm ưu tiên vẫn có thể đăng ký từ nguồn kinh phí chung 15 tỷ đồng nếu đáp ứng điều kiện.

Hệ thống tiếp nhận đăng ký từ 8h ngày 9/11 đến 17h ngày 4/12/2026, có thể kết thúc sớm nếu kinh phí được phân bổ hết. Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử, truy cập mục HANOINEXT để thực hiện thủ tục.

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội xét duyệt trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc; riêng hồ sơ ghi nhận từ ngày 30/11, thời hạn không quá 2 ngày làm việc. Phiếu được xét cấp theo thứ tự đăng ký đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi kinh phí còn lại.

Sau khi được phê duyệt, cơ sở kinh doanh ký hợp đồng điện tử với nhà cung cấp, chậm nhất ngày 16/12; riêng giao dịch thay thế được thực hiện đến ngày 18/12/2026. Các đơn vị nhận hỗ trợ phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, trường hợp chưa sử dụng tại thời điểm đăng ký phải cam kết thực hiện chậm nhất ngày 31/12/2026.