Hà Nội hỗ trợ tới 100% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phòng thí nghiệm

Hà Nội hiện là trung tâm khoa học và công nghệ lớn nhất cả nước, tập trung khoảng 70% tổ chức khoa học - công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% số phòng thí nghiệm trên toàn quốc. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng nghiên cứu thời gian qua vẫn gặp tình trạng phân tán, thiếu kết nối, chia sẻ dùng chung; các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn và các dịch vụ hỗ trợ công nghệ.

Ảnh minh họa.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quyết định 148/2026/QĐ-UBND (Quyết định 148, ban hành ngày 19/10/2026, có hiệu lực từ ngày 29/10/2026) đã thiết lập hành lang pháp lý chi tiết, minh bạch về trình tự, thủ tục hỗ trợ tài chính.

Theo đó, Quyết định 148 quy định các mức hỗ trợ tài chính khác nhau đối với từng nhóm đối tượng.

Đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc TP Hà Nội, thành phố hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, hỗ trợ 100% chi phí vận hành hạ tầng này trong 3 năm đầu tiên kể từ khi đưa hạ tầng vào khai thác.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương, thành phố hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp trung tâm R&D, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo. Các dự án đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và doanh nghiệp tư nhân, thành phố hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp phòng thí nghiệm và tối đa 30% chi phí vận hành trong 3 năm đầu đối với phòng thí nghiệm đầu tư mới.

Ngoài ra, Quyết định còn mở rộng các khoản hỗ trợ kỹ thuật và hạ tầng phụ trợ như hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị của phòng thí nghiệm, trung tâm R&D; xây dựng, vận hành hệ thống tiêu chuẩn, quản lý chất lượng; miễn phí 2 năm vị trí đặt thiết bị, cáp viễn thông tại hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh của thành phố cho các doanh nghiệp xã hội hóa; hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành Sàn Giao dịch công nghệ do thành phố phê duyệt trong 3 năm đầu.

Để phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thành phố miễn phí gian hàng trưng bày sản phẩm tại các sự kiện khoa học công nghệ của thành phố và miễn phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị, thương mại hóa công nghệ, chuyển đổi số. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ 100% chi phí gian hàng khi doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ số tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ được UBND thành phố Hà Nội phân cấp trực tiếp quyết định hỗ trợ đối với các hồ sơ có mức kinh phí từ ngân sách thành phố đến 20 tỷ đồng. Đối với hồ sơ trên 20 tỷ đồng, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thẩm định và trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Cơ chế này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính chủ động cho cơ quan chuyên môn và tạo điều kiện cho các đơn vị nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn.

Về quy trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Hà Nội sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký kết hợp đồng hỗ trợ. Toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc ứng dụng iHanoi. Thời gian kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ chỉ trong vòng 5 ngày làm việc, và thời gian thẩm định qua Hội đồng tư vấn tối đa 15 ngày làm việc.

Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND thể hiện quyết tâm lớn của Hà Nội trong việc biến khoa học, công nghệ và hạ tầng dùng chung thành trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.