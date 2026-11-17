Đưa kỹ năng số đến gần với nông dân

Khảo sát của Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho thấy, tại nhiều địa phương, hội viên nông dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh để quảng bá sản phẩm, chụp ảnh, quay video, livestream bán hàng, trao đổi với khách hàng; nhiều hợp tác xã đã quan tâm đến mã QR, truy xuất nguồn gốc, nhật ký sản xuất điện tử và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Nông dân xã Sơn Đồng, Hà Nội livestream bán sản phẩm rau an toàn trên nền tảng số. Ảnh: Đỗ Văn

Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 356.000 hội viên, nông dân đã được trang bị kiến thức, kỹ năng số và tiếp cận các nền tảng số dành cho nông dân. Riêng trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã hỗ trợ trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tổ chức hơn 30 buổi livestream quảng bá nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, trong quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số hiện nay, khó khăn vẫn nằm ở trình độ, độ tuổi và khả năng sử dụng công nghệ của hội viên không đồng đều. Có những hội viên trẻ chỉ cần hướng dẫn một lần là có thể thực hiện được, nhưng cũng có những hội viên lớn tuổi phải hướng dẫn nhiều lần. Nếu chỉ tổ chức một lớp tập huấn rồi giao bà con tự làm thì rất khó duy trì.

Một khó khăn nữa là sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều hộ quy mô nhỏ. Trong điều kiện đó, việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc hay nhận những đơn hàng lớn sẽ khó hơn. Đáng nói, nhiều nông dân vẫn đang hiểu chuyển đổi số chủ yếu là đưa sản phẩm lên mạng để bán. Nhưng nếu sản phẩm chưa đồng đều về chất lượng, chưa có bao bì, chưa có thông tin nguồn gốc, chưa duy trì được sản lượng thì dù quảng bá tốt cũng khó giữ khách hàng lâu dài.

Với mục tiêu đưa nông dân Hà Nội đi đầu cả nước về chuyển đổi số, qua đó xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô hiện đại, thông minh, sinh thái, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25-6-2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 5-3-2025 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

Các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang xây dựng những hạt nhân nông dân số ngay tại cơ sở. Ảnh: Đỗ Văn

Triển khai kế hoạch, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, Hội sẽ xây dựng những hạt nhân nông dân số ngay tại cơ sở. Mỗi chi hội, tổ hội có những người biết công nghệ để hỗ trợ bà con. Đây là cách làm rất thiết thực bởi khi gặp khó khăn, nông dân cần có người ngay bên cạnh để hỏi và được hướng dẫn.

Song song đó, Hội gắn chuyển đổi số với các chi hội nông dân, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã, thành lập chi hội nông dân số, chi hội nông dân nghề nghiệp số.

“Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nắm nhu cầu thực tế của hội viên để kết nối đúng đối tượng. Đơn cử như, bà con thiếu kỹ thuật thì kết nối chuyên gia; có sản phẩm nhưng thiếu đầu ra thì kết nối doanh nghiệp; cần vốn thì hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; cần kỹ năng số thì tổ chức hướng dẫn”, bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

Hỗ trợ miễn phí nền tảng số, hướng dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc”

Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trong chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số, Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kết nối 12 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, viễn thông lớn để triển khai các nền tảng số tới 126 xã, phường.

Chuyên gia hướng dẫn hội viên nông dân Thư Lâm livestream quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm. Ảnh: Ánh Ngọc

Theo đó các nền tảng, phần mềm này được hỗ trợ miễn phí cho hợp tác xã và nông dân đến hết ngày 31-12-2026. Thành phố đã giao các xã, phường tổ chức triển khai, hướng dẫn người dân tiếp cận và khai thác các ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một cơ chế hỗ trợ khác là Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có phiếu hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ số cho hợp tác xã, hộ kinh doanh và nội dung hỗ trợ thiết bị, dịch vụ số cho người dân, hộ gia đình.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, danh mục và quy trình để người dân tiếp cận khi triển khai. Đồng thời, Sở tiến hành rà soát các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp công nghệ đồng hành cung cấp miễn phí, lựa chọn giải pháp phù hợp, công khai thời gian miễn phí, chi phí duy trì và khả năng chuyển dữ liệu sang phần mềm khác.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cho phép hỗ trợ tối đa 70% chi phí thông qua voucher điện tử dành cho hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số.

Thành phố đã xây dựng quy trình triển khai và dự kiến công khai cổng thông tin tiếp nhận đăng ký hỗ trợ vào ngày 15-10-2026. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân thành phố cùng UBND các xã, phường rà soát, hướng dẫn các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp có nhu cầu đăng ký.

“Với hợp tác xã quy mô nhỏ, chúng tôi xác định phải bắt đầu từ những việc cần thiết nhất: Ghi chép sản xuất, quản lý lô hàng, truy xuất nguồn gốc và giới thiệu, bán sản phẩm. Giải pháp phải phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng sử dụng của bà con”, ông Cù Ngọc Trang cho hay.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân thành phố cùng UBND các xã, phường tiến hành khảo sát nhằm xác định tại các hợp tác xã cụ thể đối với những khâu cần ứng dụng công nghệ, điểm nghẽn trong sản xuất và giải pháp phù hợp, thay vì triển khai chuyển đổi số theo cách dàn trải, thiếu sát thực tế.

Đặc biệt, Sở yêu cầu doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị triển khai cách đào tạo áp dụng theo hướng thực hành ngay trên sản phẩm thực tế “cầm tay chỉ việc”. Người dân được hướng dẫn ghi nhật ký sản xuất, lập hồ sơ từng lô sản phẩm hoặc sản phẩm, tạo mã truy xuất và kiểm tra thông tin. Sau tập huấn, cần có đầu mối tiếp tục hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc.

Đối với thành viên lớn tuổi, phần mềm cần dễ đọc, ít thao tác, có mẫu điền sẵn. Hợp tác xã có thể bố trí người phụ trách dữ liệu, phối hợp với Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ các thành viên. Thông tin ghi nhận phải phản ánh đúng thực tế và được người sản xuất xác nhận.

Những chính sách mà thành phố đang triển khai được xem là “cú hích” đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phát triển nông nghiệp; giúp nông dân Thủ đô không chỉ làm chủ phương thức canh tác, sản xuất, mà còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dữ liệu và kinh tế số vào toàn bộ chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đây là những yếu tô tiên quyết để nông dân tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong thời kỳ hội nhập hiện nay.