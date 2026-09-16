Hà Nội hỗ trợ người dân bỏ kinh doanh thịt chó, mèo sang nghề mới

Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ 5 dành cho các hộ kinh doanh thịt chó, mèo. (Ảnh: BTC cung cấp)

Điểm nhấn của hội nghị lần này là hoạt động trực tiếp thực hành nghề ngay tại hội trường. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, các hộ dân đã tự tay chế biến các món ăn, đồ uống phổ biến trên thị trường để đánh giá tính khả thi trước khi chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, và công bố gói hỗ trợ nguồn lực khởi nghiệp đợt 1 cho 5 hộ kinh doanh tích cực. Toàn bộ chi phí đào tạo và vật tư đều được dự án tài trợ.

Được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ ngày 24/7/2025, tính đến nay Dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực với 28 cơ sở dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh: “Kết quả rà soát cho thấy ngày càng nhiều hộ kinh doanh chủ động dừng hoạt động và đăng ký chuyển đổi. Chúng tôi khuyến khích các hộ còn lại mạnh dạn tham gia chương trình, tận dụng tối đa các lớp tập huấn và gói hỗ trợ đang triển khai”.

Ông cho biết Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation chia sẻ tại chương trình.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation chia sẻ: “Thực tiễn từ một số nước khu vực Đông Nam Á và thế giới cho thấy: khi người dân thấy được cơ hội nghề nghiệp mới an toàn với thu nhập ổn định, họ sẽ chủ động đăng ký tham gia chuyển đổi”.

“Nhìn lại hành trình 5 đợt tập huấn tại Hà Nội, chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên trì đồng hành của chính quyền và các đơn vị thực hiện. Những kết quả thực tế này không chỉ thay đổi cuộc sống của từng gia đình, mà còn đặt nền móng cho một mô hình điểm mang tầm khu vực về phòng, phòng chống bệnh dại gắn liền với phát triển kinh tế bền vững thông qua việc từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo”, ông Faizan Jalil nhận định.

Còn bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam cho biết: ”Chuyển đổi sinh kế là một hành trình bắt đầu từ thực tiễn. Qua 5 kỳ tập huấn và 3 lớp dạy nghề trong thời gian qua, chúng tôi nhận ra sự chủ động chỉ thực sự đến khi bà con được tự tay làm, tự mình trải nghiệm. Một khi đã vững tâm và tự tin bắt tay vào làm, thành công từ những mô hình đi trước chính là lời thuyết phục hiệu quả nhất. Đó cũng là nền tảng bền vững cho công tác phòng, chống bệnh dại theo hướng tiếp cận Một sức khỏe (One Health) - nơi sức khỏe con người, vật nuôi và sinh kế luôn gắn liền, không thể tách rời”.

Là một trong những hộ tích cực tham gia chương trình, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên chủ cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tại phường Tây Mỗ - nay đã chuyển sang kinh doanh bia và đồ uống - chia sẻ: “Địa điểm kinh doanh của tôi không nằm ở khu trung tâm nên thời gian đầu chuyển hướng gặp không ít khó khăn. May mắn nhờ có Dự án đồng hành, tôi được tham gia đầy đủ các lớp học từ bán hàng online, chế biến món ăn và pha chế đồ uống. Những kiến thức thực tế này đã giúp tôi biết cách ứng dụng công nghệ để phát triển kinh doanh và thu hút thêm nhiều khách hàng mới mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào mặt bằng”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Quản lý Dự án sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng các hoạt động đào tạo nghề và trao các gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2 cho các chủ cơ sở từng kinh doanh thịt chó mèo. Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giúp người các chủ cơ sở kinh doanh thịt chó mèo từng hoạt động trước đây chuyển đổi sang nghề nghiệp mới ổn định và bền vững. Qua đó, đóng góp tích cực vào Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.