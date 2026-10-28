Hà Nội: Hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khẩn cấp

Ngày 28-10, tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân thành phố Hà Nội.

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, chính sách áp dụng với một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cần hỗ trợ khẩn cấp hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội. Trẻ em được xác định là người dưới 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, bị bỏ rơi, bỏ mặc hoặc mua bán, khi được cơ quan có thẩm quyền kết luận theo quy định, được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, mức 25 lần chuẩn trợ giúp xã hội. Mức hỗ trợ tương tự cho trẻ có hộ gia đình bị sập, đổ, trôi hoặc cháy hoàn toàn, không còn nơi ở do thiên tai, hỏa hoạn hay nguyên nhân bất khả kháng.

Với trẻ tử vong do tai nạn thương tích hoặc bị thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ một lần bằng 25 lần chuẩn trợ giúp xã hội. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo thăm hỏi hoặc có đề xuất của Sở Y tế, trẻ thuộc nhóm bị xâm hại hoặc tai nạn thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ bổ sung, tối đa 40 triệu đồng mỗi trẻ.

Tai nạn thương tích nghiêm trọng là trường hợp trẻ phải thở máy hoặc phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, đồng thời điều trị đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực từ 3 ngày trở lên. Các dạng tai nạn được nêu gồm: Ngã, bỏng, tai nạn giao thông, ngộ độc, đuối nước, điện giật, súc vật cắn và một số loại tai nạn khác.

Một nhóm khác được hỗ trợ là trẻ khuyết tật nhẹ có đăng ký thường trú và sinh sống tại Hà Nội. Các em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng một lần chuẩn trợ giúp xã hội; trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế còn được hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có cha, mẹ hay người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, hỗ trợ 100% phần chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà gia đình phải đồng chi trả, tối đa 200 lần chuẩn trợ giúp xã hội mỗi năm.

Trẻ trong nhóm này còn được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng mỗi ngày, không quá 15 ngày cho một lần khám chữa bệnh và tổng cộng không quá 75 ngày mỗi năm. Chi phí đi lại cho trẻ và một người chăm sóc được hỗ trợ theo giá phương tiện giao thông công cộng thông thường; trường hợp cấp cứu khẩn cấp hoặc chuyển viện, được hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương chuyên dụng.

Với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng, mức trợ cấp hằng tháng được tính theo hệ số nhân với chuẩn trợ giúp xã hội: 2,5 lần đối với trẻ dưới 4 tuổi và 1,5 lần đối với trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trẻ bắt đầu đợt điều trị khi chưa đủ 16 tuổi nhưng bước sang tuổi 16 trong đợt điều trị vẫn được tiếp tục hưởng hỗ trợ đến hết đợt đó.

HĐND thành phố quy định hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế cho một số nhóm ưu tiên, trong đó có thân nhân người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số ở các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khi đáp ứng điều kiện khám chữa bệnh và chẩn đoán mắc bệnh thuộc danh mục quy định. Người dân sinh sống, làm việc hoặc học tập trong phạm vi bán kính đến 1.000m từ hàng rào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn cũng được hỗ trợ phần cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027