Hà Nội hỗ trợ máy móc, thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Đánh giá, xét chọn các cơ sở công nghiệp nông thôn để hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, hướng đến mục tiêu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. (Ảnh: MAI ANH)

Ưu tiên các đề án có tính khả thi, hiệu quả

Đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ là một trong những yêu cầu quan trọng để các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ sản xuất, hạn chế về nguồn vốn vẫn là rào cản trong quá trình đầu tư, hiện đại hóa sản xuất.

Trước thực tế đó, hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại thông qua Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hội đồng đánh giá, xét chọn các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đủ điều kiện hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại đã tổ chức họp, xem xét các đề án đăng ký tham gia chương trình.

Theo báo cáo tại cuộc họp, có 17 đơn vị thuộc 11 xã, phường đăng ký khảo sát với nội dung đề nghị hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại và chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

Việc tổ chức đánh giá, xét chọn được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 477/QĐ-SCT ngày 15/7/2026 của Sở Công thương Hà Nội ban hành quy trình và tiêu chí lựa chọn, hỗ trợ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khuyến công Thành phố.

Theo đó, đối tượng được xem xét hỗ trợ là các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc diện quy định, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tại các xã, phường và các làng nghề được cấp có thẩm quyền công nhận.

Các đề án được đánh giá theo thang điểm 100, tập trung vào 6 nhóm tiêu chí cơ bản: xuất xứ máy móc, thiết bị; tính tiên tiến, hiện đại của máy móc, thiết bị; khả năng xuất khẩu của sản phẩm hoặc thay thế hàng nhập khẩu; tính thân thiện với môi trường; khả năng nâng cao năng suất lao động và khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, quy định cũng dành điểm ưu tiên cho các đề án thuộc ngành nghề, lĩnh vực khuyến công ưu tiên như phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông-lâm-thủy sản, áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững; các đề án chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có thị trường xuất khẩu và các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền.

Đặc biệt, các cơ sở do phụ nữ làm chủ, cơ sở sử dụng nhiều lao động nữ, lao động yếu thế và lao động là người dân tộc thiểu số cũng được xem xét ưu tiên theo quy định.

Việc lựa chọn các đề án được thực hiện theo nguyên tắc chấm điểm từ cao xuống thấp, bảo đảm đề án đạt trên 50 điểm và có khả năng triển khai trong kỳ kế hoạch được phê duyệt. Trường hợp các đề án có tổng điểm bằng nhau, việc lựa chọn được xem xét theo mức độ ưu tiên quy định.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ gắn với hiệu quả sản xuất

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và chấm điểm từng đề án theo các tiêu chí quy định. Trọng tâm xem xét không chỉ là nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị của cơ sở mà còn ở tính cấp thiết, khả năng đổi mới công nghệ, tính khả thi về nguồn lực và kinh phí thực hiện, hiệu quả kinh tế-xã hội dự kiến cũng như khả năng ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn.

Ông Hoàng Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội. (Ảnh: MAI ANH)

Ông Hoàng Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng đã thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và thống nhất nguyên tắc chấm điểm, xét chọn các đề án tham gia Chương trình khuyến công Thành phố năm 2026.

Kết quả, có 14 đơn vị đạt mức điểm theo tiêu chí quy định. Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Hội đồng thống nhất lựa chọn 10 đơn vị có điểm số cao nhất để báo cáo Sở Công thương, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt hỗ trợ.

Các đơn vị được đề xuất gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh kẹo Kim Thành (xã Hương Sơn); Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Phú Minh (xã Phượng Dực); Công ty trách nhiệm hữu hạn GS Hoàng Kim (xã Bát Tràng); Công ty cổ phần Nhựa Suối Hai (xã Suối Hai); Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Kim khí tổng hợp Ánh Dương (xã Tam Hưng); Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Cơ khí Biên Thu (phường Tùng Thiện); Công ty cổ phần Thế giới Hạt Dưỡng (xã Kim Anh); Công ty cổ phần Sữa Nông trại Ba Vì (xã Yên Bài); Công ty cổ phần Sữa Đồng cỏ Ba Vì và Công ty cổ phần Sản xuất sữa Ba Vì (xã Suối Hai).

Việc lựa chọn các cơ sở có điểm số cao cho thấy yêu cầu ngày càng rõ trong triển khai chính sách khuyến công: hỗ trợ không chỉ dừng ở việc bổ sung máy móc, thiết bị mà cần hướng tới thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Trong bối cảnh các cơ sở công nghiệp nông thôn còn gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ và năng lực cạnh tranh, chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình không chỉ được đánh giá ở số lượng cơ sở được thụ hưởng hay giá trị thiết bị được đầu tư, mà quan trọng hơn là mức độ cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, giảm tác động môi trường và khả năng mở rộng thị trường sau hỗ trợ.

Do đó, cùng với việc lựa chọn đúng đối tượng, việc theo dõi, đánh giá kết quả đầu tư sau hỗ trợ cũng cần được chú trọng. Đây là cơ sở để nguồn lực khuyến công thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.