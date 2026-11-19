Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện mạng lưới giao thông Hà Nội theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Hà Nội khuyến khích xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe, trạm sạc điện công cộng

Theo kế hoạch, thành phố ưu tiên huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống bãi đỗ xe. Cùng với đó, chính quyền chú trọng phát triển mạng lưới trạm sạc điện công cộng, hệ thống đổi pin công cộng, hạ tầng phục vụ giao thông phi cơ giới và các công trình hỗ trợ chuyển đổi xanh. Nguồn thu từ khai thác hiệu quả tài sản hạ tầng giao thông sẽ được tái đầu tư cho công tác quản lý, bảo trì và phát triển các công trình đường bộ, đường sắt địa phương.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về hạ tầng đường bộ. Biện pháp này hướng đến mục tiêu nâng cao an toàn công trình cầu, hầm và đường sắt đô thị, bảo đảm trật tự giao thông, kéo giảm ùn tắc và bảo vệ môi trường.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan: Sở Xây dựng giữ vai trò cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu các nội dung chuyên môn; đồng thời trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ lãi suất đối với từng hợp đồng vay của nhà đầu tư. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm lập danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất đối với các dự án bãi đỗ xe.

Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách, cơ chế tài chính, ủy thác vốn qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công. Sở Công Thương chủ trì rà soát nhu cầu, địa điểm, hạ tầng kỹ thuật và nguồn cấp điện; ban hành hướng dẫn an toàn điện, điều kiện đấu nối và đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng đối với hệ thống trạm sạc điện, trạm đổi pin công cộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công tác đất đai, đánh giá tác động môi trường, bồi thường và tái định cư cho các dự án giao thông. Thanh tra Thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc giải ngân hỗ trợ lãi vay, quản lý điểm trông giữ xe tạm thời, lắp đặt trạm sạc điện và giải phóng mặt bằng.

UBND cấp xã, phường chủ động rà soát quỹ đất, vỉa hè để đề xuất các vị trí trông giữ xe tạm thời và đặt trạm sạc điện; phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn quản lý.