Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh đến 30 triệu đồng qua iHanoi người dân chủ động đăng ký sớm
Từ ngày 9/11/2026, Hà Nội triển khai cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Chính sách hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-ho-tro-ho-kinh-doanh-den-30-trieu-dong-qua-ihanoi-nguoi-dan-chu-dong-dang-ky-som-post675044.antd