Hà Nội hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng chính sách

Người dân đăng ký thường trú tại xã đảo Minh Châu, Hà Nội sẽ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa: Toàn cảnh xã đảo Minh Châu từ trên cao/THÀNH ĐẠT)

Các nhóm đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Thông tin về những nhóm đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội, ông Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia (Bảo hiểm xã hội Hà Nội) cho biết, ngày 2/6/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, tại Nghị quyết này sửa đổi và bổ sung nhiều nhóm đối tượng như:

2. Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

5. Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố, chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội (kể cả công lập và ngoài công lập).

8. Nhân viên chăn nuôi thú y không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

9. Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản.

10. Cộng tác viên dân số.

11. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

12. Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

13. Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

14. Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh theo quy định tại khoản 8 Điều 3 của Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

15. Người thuộc hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong.

16. Người dân xã Minh Châu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

17. Người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

18. Người được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Đây là thông tin được ông Tứ chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến “Bảo hiểm y tế - tấm lá chắn an sinh cho học sinh, sinh viên Thủ đô” của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Về cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và lập danh sách hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình để người dân được hưởng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% của Hà Nội, ông Ngô Trung Tứ cho biết, nơi tiếp nhận hồ sơ và thẩm định là Ủy ban nhân dân xã/phường nơi gia đình đăng ký thường trú.

Người dân nộp mẫu đơn đăng ký hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại Ủy ban nhân dân xã/phường.

Ủy ban nhân dân xã tổ chức rà soát, thẩm định thu nhập theo chuẩn mức sống trung bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định.

Sau khi có kết quả công nhận, Ủy ban nhân dân xã/phường lập danh sách gửi bảo hiểm xã hội quận/huyện để làm căn cứ cấp thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% kinh phí (với mức kinh phí 30% từ ngân sách Trung ương cộng với 70% từ ngân sách của Hà Nội).

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh-sinh viên thuộc hộ gia đình nông/lâm/ngư nghiệp thường trú tại Hà Nội

Ông Ngô Trung Tứ thông tin thêm, căn cứ điểm đ Khoản 6, Điều 6, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định: “Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế”.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải trong giờ học môn Hình họa-Vẽ kỹ thuật. (Ảnh nhandan.vn)

Theo quy định hiện hành, số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên trong năm học 2026-2027 là: 4,5% x 2.530.000 x 12 tháng = 1.366.200 đồng/năm.

Trong đó, học sinh sinh viên đóng 50% là 683.100 đồng/12 tháng và Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 50% là 683.100 đồng/12 tháng.

Trong trường hợp gia đình của học sinh-sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đang thường trú tại thành phố Hà Nội có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố, chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội (kể cả công lập và ngoài công lập) thì được ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Như vậy, nhóm học sinh-sinh viên này không phải đóng bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng từ ngân sách

Khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, học sinh-sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi (hoặc 100% nếu thuộc các nhóm ưu tiên đặc biệt khác theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024).

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế

Ông Ngô Trung Tứ hướng dẫn thêm, để được hưởng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội, người tham gia cần thực hiện thủ tục và hồ sơ như sau:

Khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ (Giấy xác nhận hộ nông nghiệp có mức sống trung bình; Căn cước công dân chứng minh độ tuổi/nơi cư trú tại xã Minh Châu; Giấy xác nhận khuyết tật...).

Sau đó, học sinh-sinh viên nộp trực tiếp tại trường học nơi các em đang theo học. Còn người dân sẽ nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi cư trú hoặc thông qua tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Bưu điện, Ủy ban nhân dân xã...).

Ủy ban nhân dân cấp xã/nhà trường sẽ rà soát, lập danh sách chuyển sang cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, qua 8 tháng đầu năm 2026, toàn Hà Nội có hơn 8,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 96,40%. Việc triển khai các Nghị quyết đặc thù của Hội đồng nhân dân thành phố đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 151.584 người (kinh phí 57,1 tỷ đồng) và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 261.095 người với tổng kinh phí 127,5 tỷ đồng.