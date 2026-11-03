Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chiến lược marketing
Sáng 3/11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Chiến lược Marketing, thị trường – Chinh phục khách hàng, thu hút đầu tư”. Chương trình tập trung vào các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả marketing, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tăng khả năng tiếp cận nguồn lực đầu tư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-chien-luoc-marketing-24626110317051355.htm