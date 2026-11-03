Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chiến lược marketing

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong ngày 3-11, tuy nhiên không khí giao dịch tại các cửa hàng vàng ở Hà Nội lại có sự trái ngược. Trong khi nhiều người vẫn tranh thủ mua vàng tích lũy, một số cửa hàng lại khá vắng khách, không còn cảnh xếp hàng chờ mua như trước.