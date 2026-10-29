Hà Nội hỗ trợ đến 6 triệu đồng khi lắp điện mặt trời mái nhà

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) chiều 28/10, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ gia đình khi lắp điện mặt trời mái nhà.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đáp ứng các điều kiện quy định. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện sẽ được xem xét hỗ trợ thêm. Mỗi nhà được hỗ trợ một lần, bảo đảm công khai, đúng đối tượng và tránh trục lợi chính sách.

Về mức hỗ trợ, hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1kWp được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, dung lượng tối thiểu 1kWh, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng.

Như vậy, hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hai hệ thống có thể nhận hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng. Kinh phí được chi trả thông qua chủ hộ; việc ủy quyền thực hiện thủ tục theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành theo quy định và kéo dài đến hết ngày 31/12/2030. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,76 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhu cầu điện của Hà Nội chiếm khoảng 15% tổng nhu cầu điện cả nước và dự kiến tiếp tục tăng trong giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, vào những đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát khiến công suất tiêu thụ điện tăng mạnh, tạo áp lực lên hệ thống cung ứng.

Trình bày báo cáo thẩm tra trước khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, Ban cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND thành phố, đồng thời đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ đề nghị hỗ trợ, nguồn kinh phí, việc thu hồi kinh phí hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng lưu ý các quy định cần bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ không cần thiết, phù hợp với khả năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ của UBND các xã, phường.

Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng cơ chế hỗ trợ đối với các nhóm yếu thế, hộ nghèo; xem xét các giải pháp hỗ trợ lãi suất hoặc hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện để nhiều hộ dân có khả năng tiếp cận chính sách.

UBND thành phố đã báo cáo giải trình, tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung giải trình, tiếp thu của UBND thành phố.

Việc triển khai chính sách theo hướng minh bạch, thuận tiện và đúng đối tượng sẽ là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả nguồn ngân sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh tại Thủ đô.