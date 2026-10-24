Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và hỗ trợ các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Quyết định nhằm cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ho-tro-den-100-chi-phi-phat-trien-ha-tang-khoa-hoc-cong-nghe-1762610.html