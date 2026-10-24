Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những con số giảm phát thải hay các nhà máy tái chế hiện đại. Phía sau những mục tiêu vĩ mô ấy là bài toán thiết thân về sinh kế: Khi các chính sách môi trường thay đổi, ai sẽ được bảo vệ, ai có nguy cơ bị đẩy ra bên lề?