Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí cho đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND, quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND thành phố.

Phân mức hỗ trợ theo loại hình hạ tầng

Theo quyết định, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc thành phố được hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng. Theo đó, với hạ tầng do thành phố đầu tư mới, ngân sách hỗ trợ toàn bộ chi phí vận hành trong ba năm đầu kể từ khi đưa vào khai thác.

Đối với trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ công lập và doanh nghiệp Nhà nước không thuộc thành phố, mức hỗ trợ đầu tư mới hoặc nâng cấp tối đa 50%. Trong đó, các dự án đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong ba năm đầu.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm thuộc trường đại học tư thục, tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập và doanh nghiệp tư nhân được hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp. Mức hỗ trợ vận hành trong ba năm đầu cũng tối đa 30% đối với phòng thí nghiệm được đầu tư mới.

Hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số được đưa vào nhóm đối tượng xem xét hỗ trợ.

Thành phố còn hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị tại trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm; xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng.

Với hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai theo hình thức xã hội hóa được miễn phí sử dụng vị trí đặt thiết bị và cáp viễn thông trong hai năm. Sàn giao dịch công nghệ được thành phố phê duyệt đề án thành lập có thể được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong ba năm đầu, kể cả thời gian vận hành thí điểm, thử nghiệm.

Kết nối nghiên cứu với thị trường

Ngoài hỗ trợ hạ tầng, quyết định hướng đến tháo gỡ một phần rào cản thủ tục và thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hành chính và pháp lý để được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc cơ sở ươm tạo công nghệ cao.

Thành phố cũng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí gian hàng trưng bày sản phẩm tại sự kiện khoa học công nghệ của thành phố, tham gia các khóa đào tạo về quản trị, thương mại hóa công nghệ và chuyển đổi số. Đáng chú ý, doanh nghiệp khoa học công nghệ, công nghệ cao và công nghệ số được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng khi tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Hà Nội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký kết hợp đồng hỗ trợ. Thủ tục được thực hiện công khai qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc ứng dụng iHanoi.

Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 29/10/2026. Việc phân mức hỗ trợ theo loại hình tổ chức và hạ tầng tạo cơ chế để cả khu vực công lập lẫn tư nhân tiếp cận nguồn lực phát triển khoa học công nghệ. Tuy nhiên, hiệu quả chính sách sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai thủ tục thuận lợi, lựa chọn đúng nhu cầu đầu tư và bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng thực chất, gắn với năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.