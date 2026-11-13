Hà Nội hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện: Đưa dịch vụ công ngày càng gần người dân

Sau một tháng đi vào hoạt động, mô hình đã khẳng định tính thiết thực, mang lại sự tiện lợi vượt trội cho người dân và mở ra hướng đi mới trong việc cung cấp dịch vụ công chủ động theo “vòng đời” của mỗi công dân.

Bước đột phá từ mô hình phục vụ tận nơi

Ngày 10-10-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức khai trương đưa Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh vào hoạt động. Đây là bước cụ thể hóa Văn bản số 4996/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ngay từ những giây phút thiêng liêng nhất khi đón thành viên mới chào đời.

Thay vì phải di chuyển nhiều lần đến cơ quan công quyền như trước, giờ đây các gia đình ngay trong thời gian lưu trú, chăm sóc sản phụ và em bé tại bệnh viện có thể tiếp cận sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ cán bộ chuyên môn. Điểm hỗ trợ được bố trí không gian khang trang với đầy đủ biển bảng nhận diện, trang thiết bị thông minh, mã QR tuyên truyền và bộ tài liệu hướng dẫn quy trình 7 bước cùng hệ thống 20 câu hỏi - đáp án chi tiết.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tham quan Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Theo đại diện Chi nhánh số 03 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (đơn vị được giao trực tiếp triển khai mô hình), tính đến ngày 7-11-2026, Quầy hỗ trợ đã ghi nhận những con số ấn tượng: hơn 2.000 lượt công dân được hướng dẫn, hỗ trợ tìm hiểu về thủ tục đăng ký khai sinh liên thông (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi); 502 hồ sơ được hướng dẫn nộp trực tuyến thành công ngay tại quầy; 443 hồ sơ đã được tiếp nhận và luân chuyển đến UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết; 379 hồ sơ đã có kết quả giải quyết (đạt 85,55%), toàn bộ đều được trả đúng hạn hoặc trước hạn; 64 hồ sơ đang trong quá trình xử lý…

Đặc biệt, bên cạnh các trường hợp thuộc diện thí điểm, cán bộ tại quầy còn hỗ trợ tận tình cho 15 trường hợp cha mẹ không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thực hiện kê khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, anh Nguyễn Quang Hưng (trú tại Tổ dân phố số 16, phường Láng, Hà Nội) - người vừa làm thủ tục khai sinh cho con thứ hai chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - không giấu được sự phấn khởi: “So với lần làm thủ tục cho con đầu lòng trước đây phải đến tận UBND phường mất nửa buổi làm việc, lần này mọi thứ thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ mất khoảng 15 phút được cán bộ hướng dẫn tận tình ngay tại bệnh viện, tôi đã hoàn tất thủ tục, giúp gia đình tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong những ngày đầu chăm sóc con nhỏ”.

Dưới góc độ chuyên môn, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đánh giá, dù số lượng trẻ sinh ra tại bệnh viện rất lớn, nhưng thực tế nhu cầu đăng ký khai sinh ngay lập tức còn phụ thuộc vào việc gia đình đã thống nhất được tên cho bé hay chưa. Tuy nhiên, ý nghĩa nhân văn và tính thiết thực của mô hình là không thể phủ nhận. Bệnh viện luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, đặc biệt là việc liên thông thông tin giấy chứng sinh nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Từ góc độ vận hành, bà Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ Chi nhánh số 3 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, phụ trách Điểm hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ, quy trình làm việc tại quầy luôn tuân thủ nguyên tắc “hướng dẫn một lần”. Cán bộ tập trung kiểm tra kỹ lưỡng thông tin và thành phần hồ sơ ngay từ khâu đầu vào, giúp người dân tránh sai sót, hạn chế tối đa việc phải bổ sung hay đi lại nhiều lần. Thời gian hỗ trợ trung bình cho mỗi hồ sơ chỉ khoảng 7 phút.

Người dân sử dụng dịch vụ Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Mở rộng không gian, thời gian phục vụ

Dù đã đạt những kết quả rất tích cực bước đầu, các đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn nhất định của mô hình. Đó là đôi khi, hệ thống giải quyết TTHC của Bộ Tư pháp gặp sự cố kỹ thuật khiến hồ sơ nộp thành công chưa kịp chuyển về tài khoản tiếp nhận, đòi hỏi sự linh hoạt trong khâu xử lý luân chuyển về UBND cấp xã. Thêm vào đó, nhu cầu của người dân rất đa dạng nhưng thời gian hoạt động của quầy hiện mới giới hạn trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Để mô hình thực sự đi vào chiều sâu và tạo ra giá trị bền vững, Tiến sĩ Bùi Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh số 03 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đề xuất phương án nghiên cứu bố trí thêm 1 - 2 cán bộ của bệnh viện có chuyên môn, am hiểu công nghệ thông tin và hành chính tham gia hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính, nhất là vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Phía Chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm chuyển giao quy trình, tài liệu và hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các địa phương và cơ quan liên quan để hoàn thiện quy trình. Trọng tâm là duy trì, tối ưu hóa công tác tiếp nhận, luân chuyển và theo dõi sát tiến độ giải quyết hồ sơ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh; đẩy mạnh truyền thông để các sản phụ và gia đình nắm bắt thông tin, chủ động sử dụng tiện ích ngay khi lưu trú tại bệnh viện; lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân để đo lường mức độ hài lòng...

Những điều đó làm cơ sở tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND thành phố về hiệu quả mô hình trước ngày 31-12-2026. Trên cơ sở kết quả thí điểm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thành phố sẽ nghiên cứu phương án mở rộng và nhân rộng mô hình ra các cơ sở y tế đủ điều kiện khác trên địa bàn.

Có thể thấy, sự hiện diện của dịch vụ công ngay tại nơi trẻ được sinh ra không đơn thuần là thay đổi địa điểm hành chính, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy phục vụ: từ “cơ quan hành chính chờ người dân đến” sang “chủ động mang dịch vụ đến nơi người dân cần”. Mô hình này của Thủ đô chính là nhịp cầu vững chắc đưa chính quyền số đến gần hơn với nhân dân, bồi đắp niềm tin và sự hài lòng vào một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.