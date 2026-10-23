Hà Nội hỗ trợ chi phí vận hành hạ tầng công nghệ trong 3 năm đầu

Hà Nội ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng công nghệ. (Ảnh minh họa)

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026, quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Quyết định nhằm triển khai Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND TP. Hà Nội, với các chính sách hỗ trợ chi phí đầu tư, vận hành hạ tầng theo từng nhóm đối tượng.

Theo quy định, các tổ chức thuộc thành phố được hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với hạ tầng do thành phố đầu tư mới, mức hỗ trợ chi phí vận hành là 100% trong 3 năm đầu.

Đối với trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc đơn vị công lập và doanh nghiệp nhà nước không thuộc thành phố, mức hỗ trợ đầu tư tối đa 50%. Các dự án đầu tư mới thuộc nhóm này được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm thuộc cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân được hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp. Phòng thí nghiệm đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 30% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Ngoài ra, thành phố hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị của trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm; tối đa 50% chi phí vận hành sàn giao dịch công nghệ trong 3 năm đầu. Các tổ chức, doanh nghiệp xã hội hóa hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh được miễn phí vị trí đặt thiết bị, cáp viễn thông trong 2 năm.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn thủ tục công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ cao. Thành phố cũng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí gian hàng tại sự kiện khoa học, công nghệ của thành phố và tham gia các khóa đào tạo về quản trị, thương mại hóa công nghệ, chuyển đổi số. Riêng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ cao, công nghệ số được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng khi tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo TP. Hà Nội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký hợp đồng hỗ trợ. Thủ tục được thực hiện công khai qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc ứng dụng iHanoi.