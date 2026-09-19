Hà Nội hỗ trợ các trường nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nguyễn

Nhấn mạnh vai trò của môn ngoại ngữ nói chung, môn tiếng Anh nói riêng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, hội nghị là dịp để toàn ngành thống nhất cách hiểu, cách làm và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản, mà cần cụ thể hóa trong từng môn học, từng nhà trường, xác định rõ việc cần làm, cách triển khai, để các chủ trương thực sự trở thành một phần của hoạt động giáo dục hằng ngày.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học này là triển khai Kế hoạch số 259/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Đây là nhiệm vụ lâu dài, trong đó mục tiêu không chỉ tăng số tiết tiếng Anh hay tổ chức thêm hoạt động, mà từng bước hình thành môi trường để học sinh có cơ hội nghe, nói, đọc, viết, sử dụng tiếng Anh trong học tập, giao tiếp, hoạt động trải nghiệm và tiếp cận tri thức.

Ông Phạm Quốc Toản nhấn mạnh, việc triển khai nội dung này cần phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục. Nhà trường phải rà soát đội ngũ, năng lực học sinh, cơ sở vật chất, chương trình giáo dục và khả năng tổ chức các môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh để lựa chọn mức độ phù hợp, không hình thức.

Ở mức độ khởi đầu, các trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường và cơ hội sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn thông qua câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, giao tiếp phù hợp với lứa tuổi.

Ở mức cao hơn, nhà trường từng bước mở rộng sử dụng tiếng Anh trong một số hoạt động giáo dục, nội dung hoặc chủ đề của các môn học phù hợp, tăng cường phối hợp giữa giáo viên tiếng Anh với giáo viên các môn khác. Với những cơ sở đủ điều kiện, có thể tổ chức một số môn học, hoạt động giáo dục hoặc nội dung giáo dục bằng tiếng Anh theo quy định, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản. Ảnh: Lê Nguyễn

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ, ông Phạm Quốc Toản cho rằng đây là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Công tác bồi dưỡng của các trường cần đi vào nhu cầu thực tế như năng lực sử dụng tiếng Anh, phương pháp tổ chức hoạt động, dạy học môn học hoặc nội dung giáo dục bằng tiếng Anh, xây dựng học liệu, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ. Các hoạt động tập huấn cần theo hướng thực hành, có sản phẩm sau bồi dưỡng và hỗ trợ tiếp nối tại cơ sở.

Đối với liên kết giáo dục với nước ngoài và các chương trình tích hợp, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định của thành phố, đặc biệt là Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND; rà soát kỹ đối tác, chương trình, đội ngũ, điều kiện bảo đảm chất lượng, hồ sơ pháp lý, trách nhiệm các bên và quyền lợi người học.

Ông Phạm Quốc Toản cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ dạy học môn ngoại ngữ của Hà Nội không chỉ có tiếng Anh. Các cơ sở giáo dục đang tổ chức tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn và các ngoại ngữ khác cần tiếp tục thực hiện đúng chương trình, quy định hiện hành và điều kiện của nhà trường.

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường chia sẻ nhiều kinh nghiệm dạy học tiếng Anh. Ảnh: Lê Nguyễn

Sau hội nghị, mỗi đơn vị xác định rõ việc cần làm ngay, lộ trình thực hiện; riêng với kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, cần làm rõ mức độ đăng ký, giải pháp về đội ngũ, môi trường sử dụng và hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng, kiểm tra, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện các xã, phường và cán bộ, giáo viên đã cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức dạy học ngoại ngữ; cách thức triển khai kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học hiệu quả; đồng thời chia sẻ cách tổ chức thực hiện, minh họa bằng kế hoạch, hình ảnh, video, sản phẩm học sinh, không gian tiếng Anh, hoạt động câu lạc bộ...