Hà Nội hỗ trợ 50 tỷ đồng thúc đẩy hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi số
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa phê duyệt danh mục và kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ đợt 1 năm 2026 với kinh phí 50 tỷ đồng.
Chương trình dự kiến cấp từ 5.000 đến 6.000 phiếu hỗ trợ điện tử, nhằm giảm chi phí ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng kinh doanh Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ho-tro-50-ty-dong-thuc-day-ho-kinh-doanh-doanh-nghiep-chuyen-doi-so-1764632.html