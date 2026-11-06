Hà Nội hỗ trợ 50 tỷ đồng thúc đẩy hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi số

Từ những cây sâm Ngọc Linh được hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đã vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu với nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương, nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo "đòn bẩy" để người dân khai thác lợi thế bản địa, phát triển sinh kế bền vững và đổi thay cuộc sống.