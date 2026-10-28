Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Ngày 28/10, với 106/107 đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Theo Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng/người.

Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, phụ nữ chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 sẽ được Hà Nội hỗ trợ tiền. Ảnh minh họa: BVCC

Thành phố cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định, cư trú tại Hà Nội, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Với cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố, mức thù lao hằng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người.

Nghị quyết cũng quy định thưởng 30 triệu đồng cho xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con. Địa phương duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục được thưởng 60 triệu đồng.

Các xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trước đó, trong tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP Hà Nội cho biết công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững.

Tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Năm 2025, thành phố có 83.908 trẻ được sinh ra, trong khi những năm trước con số này trên 100.000 trẻ.

Cùng với mức sinh giảm, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang gia tăng. Tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện là 28,6, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

UBND TP cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và thực hiện chỉ đạo của Trung ương.