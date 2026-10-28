Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ngày 28/10, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, với các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích sinh đủ hai con, nâng cao chất lượng dân số và góp phần duy trì mức sinh thay thế.

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định, cư trú tại Hà Nội, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Với cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố, mức thù lao hằng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người.

Về hỗ trợ tài chính khi sinh con, thành phố Hà Nội chi hỗ trợ phụ nữ cư trú trên địa bàn khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi với mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/người.

Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026 của Chính phủ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Cũng theo Nghị quyết, để khuyến khích duy trì mức sinh thay thế, nếu xã phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 30.000.000 đồng/xã, phường;

Các xã, phường có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 60.000.000 đồng/xã, phường.

Bên cạnh đó, xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế, được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Kinh phí thực hiện Nghị quyết được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đến năm 2025, quy mô dân số của thành phố Hà Nội đạt 8.855.946 người, tỷ số giới tính khi sinh đạt 110 trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 89%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,4%, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi đạt 91,3%, tỷ lệ tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn đạt 85,1%.

Tuy nhiên, công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Thủ đô. Cụ thể, mức sinh đang có xu hướng giảm (tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025; số trẻ sinh năm 2025 giảm rất thấp so với các năm trước đó, tổng số trẻ sinh năm 2025: 83.908 trẻ trong khi những năm trước tổng số trẻ sinh trên 100 nghìn trẻ), bên cạnh đó là xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang tăng (tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện nay là 28,6 tuổi, trung bình cả nước là 28 tuổi)...