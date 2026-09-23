Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau sự cố cống thoát nước. Ảnh: Diệu Linh.

Ngày 23/9, tại trụ sở UBND phường Đông Ngạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong cùng đại diện UBND phường Đông Ngạc đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình nam sinh N.Đ.S, sinh năm 2008, sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tại buổi trao hỗ trợ, ông Đinh Hồng Phong gửi lời chia buồn tới gia đình, động viên thân nhân nạn nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình 32,5 triệu đồng theo nghị quyết của thành phố về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô. UBND phường Đông Ngạc cũng tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/9, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ mang biển số 18F5-55xx gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thời điểm này, khu vực xảy ra mưa lớn, ngập nước và khá vắng người.

Người điều khiển phương tiện được xác định là nam sinh N.Đ.S. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng trưa 18/9, thi thể nam sinh được tìm thấy tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc.

Theo thông tin được cơ quan chức năng cung cấp trước đó, vị trí xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống cống thoát nước do đơn vị được giao quản lý, duy trì thoát nước. Một đại diện đơn vị quản lý cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, vị trí nắp cống bị bung không có nhân viên ứng trực.

Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.