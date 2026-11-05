Hà Nội: Hồ Ba Mẫu, giếng làng Nhân Mỹ ô nhiễm, tảo phủ kín mặt nước

Hồ Ba Mẫu (phường Văn Miếu, Hà Nội) là không gian mặt nước gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân khu vực. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan đô thị, hồ còn là địa điểm quen thuộc để người dân phường Văn Miếu đi bộ, tập thể dục và hóng mát.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù đã trải qua quá trình cải tạo, chỉnh trang, tình trạng ô nhiễm tại hồ vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tảo phát triển mạnh, nước hồ xuất hiện nhiều váng bẩn, kèm theo mùi hôi thối ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Ghi nhận của PV vào chiều tối 4/11, tại một góc hồ Ba Mẫu, một khoảng mặt nước lớn bị phủ kín bởi rác thải và lớp váng bẩn, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Váng thải, tảo cùng các rác thải phủ kín 1 góc hồ.

Một số chỗ, váng và rác đặc quánh đóng lại trên mặt nước hồ.

Tại khu vực này, một số công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác trên mặt hồ.

Theo một công nhân làm việc gần hồ Ba Mẫu, tình trạng ô nhiễm tại đây đã diễn ra từ lâu. Mỗi khi gió đổi hướng, mùi hôi thối lại bốc lên, lan ra khu vực xung quanh.

Một công nhân tham gia vớt rác cho biết, nhóm được đơn vị đang thi công cải tạo hồ thuê dọn rác trên mặt nước với giá 4 triệu đồng nếu hoàn thành công việc. Tuy nhiên, sau một buổi chiều làm việc, nhận thấy khối lượng rác quá lớn, mức tiền công không phù hợp nên nhóm đã phản ánh với người thuê để đề nghị điều chỉnh chi phí nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đáng chú ý, tại một góc hồ, ghi nhận có đường ống dẫn nước bẩn xả trực tiếp xuống hồ. Ngay cạnh khu vực này là vị trí thường xuyên có người dân đến tập thể dục.

Nhiều người dân cho biết, trước đây, vào sáng sớm và chiều tối, khu vực ven hồ thường xuyên có đông người đi bộ, tập thể dục, hóng mát. Đây là thói quen được duy trì trong nhiều năm, vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng giữa lòng đô thị.

Thế nhưng, trước tình trạng nước hồ ô nhiễm, tảo phát triển mạnh và mùi hôi khó chịu, nhiều người tỏ ra e ngại khi đến tập luyện.

Một số người phải tránh những khu vực có váng bẩn, mùi hôi hoặc tranh thủ tập xà, đi bộ thật nhanh rồi di chuyển sang vị trí khác.

Không chỉ hồ Ba Mẫu, tình trạng ô nhiễm mặt nước cũng được ghi nhận tại giếng làng Nhân Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chiếc giếng làng có quy mô lớn nằm ngay cạnh cổng làng, giữa khu vực đường đi lại, hiện đang bị tảo xanh phủ kín mặt nước.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 5/11, gần như toàn bộ mặt giếng đã bị bao phủ bởi một lớp tảo xanh dày đặc. Rác thải xuất hiện dưới mặt nước, một số cá lớn chết nổi trên mặt giếng, khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác.

Người dân địa phương cho biết, giếng có tên là giếng Cổng Tràng (Giếng Tràng), cạnh đó là miếu Cổng Tràng. Tình trạng nước bẩn, ô nhiễm tại đây đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được chính quyền địa phương khắc phục triệt để.

Bà Bình (90 tuổi), người dân làng Nhân Mỹ, cho biết trước đây, Giếng Tràng là nguồn cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho cả làng. Thời điểm đó, nước giếng rất trong và sạch. Cả làng chỉ có một chiếc giếng này để lấy nước sử dụng.

"Từ khi có nước máy, khoảng năm 2000, người dân trong làng không còn sử dụng nước giếng nữa. Từ đó, giếng bắt đầu xuất hiện tình trạng tảo phủ mặt nước. Đặc biệt, những năm gần đây, tảo phát triển dày đặc, nước thải từ các đường cống xung quanh thẩm thấu vào khiến giếng ngày càng ô nhiễm", người dân địa phương chia sẻ.

Cũng sinh sống và kinh doanh gần khu vực Giếng Tràng, chị Thảo, chủ một cửa hàng nước giải khát, cho biết mỗi khi trời trở gió, mùi hôi từ giếng lại bốc lên rất khó chịu.

Theo chị Thảo, đã từ lâu khu vực giếng gần như không được dọn dẹp vệ sinh. Theo tôi nhớ khoảng nhiều năm trước, chính quyền phường cũ từng tổ chức dọn vệ sinh một lần. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm sau đó vẫn tiếp diễn. Nhiều lần cá chết nổi trên mặt nước, người dân phải tự vớt bỏ để giảm bớt tình trạng ô nhiễm và mùi hôi.

Từ hồ Ba Mẫu đến Giếng Tràng, tình trạng nước ô nhiễm, tảo phủ kín mặt nước và rác thải tồn đọng không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra nguyên nhân, làm rõ nguồn gây ô nhiễm và có biện pháp xử lý, vệ sinh môi trường, trả lại không gian mặt nước sạch cho cộng đồng.