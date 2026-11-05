Hà Nội: Hiện trường vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Khoảng hơn 12h ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại khu vực Trường THCS Kim Liên, địa chỉ trên đường Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhanh chóng điều gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, 9, 10 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy xảy ra tại dãy phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên.

Trường THCS Kim Liên đang xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm này. Ngay khi phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng đưa học sinh ra khỏi khu vực hỏa hoạn.

Tính đến 14h cùng ngày, một số xe cứu thương đi vào hiện trường vụ cháy để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn có mặt tại hiện trường để triển khai nhiệm vụ.

Cơ quan chắc năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.