Khoảng 8 giờ ngày 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu tập thể trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội), khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình lân cận bị hư hỏng.

Nhiều nhà dân cách hiện trường khoảng 100m cũng cảm nhận được sức ép của vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau vụ nổ, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cùng cán bộ địa phương được huy động tới hiện trường.

Các chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng được đưa vào hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phối hợp với người dân tiếp cận khu vực đổ nát, tìm kiếm và đưa những người bị thương ra ngoài.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tìm kiếm người bị nạn sau vụ nổ.

Lực lượng y tế được huy động đến hiện trường.

Xe cứu thương tiến vào sâu trong hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu.

Cùng với xe cứu thương, nhiều xe chữa cháy được đưa đến hiện trường.