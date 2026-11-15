Hà Nội: Hiện trạng loạt khu đất sau thông báo đình chỉ hoạt động của phường Hoàng Liệt

Theo ghi nhận của phóng viên trên tuyến phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội nhiều điểm tập kết xe ô tô trái phép đã bị lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo "Bãi xe vi phạm đã bị đình chỉ hoạt động đề nghị không sử dụng dịch vụ".

Theo ghi nhận ngày 8/11, nhiều khu đất tại phố Linh Đường chưa sử dụng đang được sử dụng làm bãi xe, sân bóng.

Theo UBND phường Hoàng Liệt các bãi xe này đã tồn tại từ trước đó. Quan sát của phóng viên, dù nằm sát mặt phố Linh Đường nhưng rất nhiều phương tiện được tập kết tại đây trong đó có xe khách, xe tải và xe của một số người dân sinh sống gần đó do thiếu hụt điểm giữ xe nên mang qua đây...

Cùng với đó nhiều khu đất trống cũng thành điểm tập kết các phương tiện có tải trọng lớn như xe bê tông, cần cẩu và máy móc thiết bị hạng nặng.

Nằm sâu phía trong mặt đường tuyến phố Linh Đường, các khu đất trống cũng được tận dụng thành các bãi xe. Bên cạnh đó là các bãi phế thải ngổn ngang. Trong đó có nhiều điểm có dấu hiệu mới được san gạt tạo mặt bằng.

Tại khu vực trên không chỉ có các bãi xe hoạt động trái phép mà những khu đất trống cũng thành các điểm tập kết rác thải, phân loại phế thải xây dựng.

Nhiều vị trí bãi trông giữ phương tiện tại khu vực Linh Đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng pin năng lượng mặt trời. Phía trên lắp đặt hệ thống lưới che mưa che nắng, phía bên ngoài được quây tôn.

Đáng chú ý thời điểm ghi nhận tại một khu đất trống phóng viên quan sát được số lượng lớn rác thải xây dựng đã được tập kết, san gạt tạo mặt bằng và nằm cạnh một bãi xe quy mô lớn. Số lượng rác thải có dấu hiệu mới được san lấp nên phía trên cỏ vẫn chưa kịp mọc. Ước tính số lượng rác thải tập kết về đây lên đến hàng trăm tấn. Trong đó có nhiều loại bao bì rác thải nhựa rất khó phân huỷ.

Liên quan đến các điểm trông giữ xe tại khu vực Linh Đường, mới đây UBND phường Hoàng Liệt đã có những động thái xử lý ban đầu. Cụ thể các cơ quan chức năng của phường mới tiến hành cắm biển thông báo "Bãi xe vi phạm đã bị đình chỉ hoạt động đề nghị không sử dụng dịch vụ".

Trao đổi với Người Đưa Tin về công tác xử lý vi phạm, một cán bộ phường Hoàng Liệt cho biết, thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Hoàng Liệt đã tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn vi phạm tại nhiều khu vực trên địa bàn phường trong đó có các bãi xe tại khu vực Linh Đường.