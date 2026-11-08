Hà Nội: Hiện trạng hai biệt thự cổ vừa được đưa ra khỏi danh mục nhóm 1
Hà Nội vừa thống nhất đưa hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954 do xuống cấp...
Căn cứ Điều 123 Luật Nhà ở năm 2023, nhà biệt thự được phân thành 3 nhóm.
Nhà biệt thự nhóm 1 là nhà biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nhà biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ do hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này xác định và lập danh sách để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.
Nhà biệt thự nhóm 2 là nhà biệt thự không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử do hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này xác định và lập danh sách để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.
Nhà biệt thự nhóm 3 là nhà biệt thự không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
Khoản 2 Điều 123 quy định, việc quản lý, sử dụng, bảo trì, cải tạo nhà biệt thự phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; trường hợp có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử còn phải tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa.
Đáng chú ý, đối với biệt thự nhóm 1, phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, bao gồm cả hình dáng kiến trúc; cấu trúc bên trong; mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Đối với biệt thự nhóm 2, phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.
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