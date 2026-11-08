Hà Nội: Hiện trạng hai biệt thự cổ vừa được đưa ra khỏi danh mục nhóm 1

Biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, là một trong hai công trình được HĐND thành phố Hà Nội thống nhất đưa ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954 do đã xuống cấp, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn của nhóm này.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thửa đất biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo hiện đã được chia thành ba mảnh đất khác nhau, làm thay đổi tính nguyên vẹn của khuôn viên công trình.

Trên phần đất diện tích 270,6m² tại số 68B Trần Hưng Đạo hiện còn công trình biệt thự hai tầng cùng một nhà phụ một tầng. Công trình đã xuống cấp, hiện chỉ đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Trên phần đất diện tích 154,7m² thuộc khuôn viên cũ có một ngôi nhà ba tầng nằm phía trong, xây dựng sát hông biệt thự. Công trình xây dựng xung quanh được đánh giá là yếu tố ảnh hưởng đến cảnh quan và sự hài hòa kiến trúc, khiến không gian kiến trúc ban đầu không còn được bảo toàn nguyên vẹn.

Biệt thự số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam có diện tích đất 762,6m², diện tích công trình biệt thự hai tầng là 378,5m². Biệt thự được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 954/QĐ-UB.

Hiện nay, mặt tiền và một phần diện tích bên trong biệt thự được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh đồ uống, thường xuyên mở cửa đón khách.

Qua rà soát, biệt thự số 62 Nguyễn Du không còn đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1, hiện chỉ đạt tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3. Công trình cũng không được xác định là di tích hoặc địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến.

Căn cứ Điều 123 Luật Nhà ở năm 2023, nhà biệt thự được phân thành 3 nhóm. Nhà biệt thự nhóm 1 là nhà biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nhà biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ do hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này xác định và lập danh sách để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Nhà biệt thự nhóm 2 là nhà biệt thự không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử do hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này xác định và lập danh sách để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Nhà biệt thự nhóm 3 là nhà biệt thự không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. Khoản 2 Điều 123 quy định, việc quản lý, sử dụng, bảo trì, cải tạo nhà biệt thự phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; trường hợp có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử còn phải tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa. Đáng chú ý, đối với biệt thự nhóm 1, phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, bao gồm cả hình dáng kiến trúc; cấu trúc bên trong; mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Đối với biệt thự nhóm 2, phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.

Mai Thu