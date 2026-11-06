Hà Nội: Hiện trạng đường Tam Trinh trước hạn thông xe kỹ thuật 31/12

Video: Hà Nội: Hiện trạng đường Tam Trinh trước hạn thông xe 31/12.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5km, tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Công trình khởi công lần đầu vào tháng 10/2016 nhưng trải qua nhiều năm đình trệ, đến ngày 6/8/2024 mới được tái khởi động. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, đóng vai trò kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với hệ thống đường vành đai.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mặt bằng phục vụ dự án cơ bản được bàn giao từ tháng 5. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, không khí thi công trên công trường chưa thực sự sôi động, nhân công và máy móc xuất hiện khá thưa thớt tại nhiều vị trí.

Ông Hoàng, người dân phường Hoàng Mai cho biết, khu vực gia đình ông sinh sống đã được bàn giao mặt bằng từ tháng 5. Dưới góc độ một người làm công tác quản lý xây dựng, ông nhận định tiến độ thi công hiện nay có phần chậm, song việc triển khai tuần tự các hạng mục sẽ giúp bảo đảm tính đồng bộ của công trình, tránh tình trạng mặt đường và vỉa hè vừa hoàn thiện lại phải đào lên để thi công hạ tầng kỹ thuật.

“Dù có phần bất tiện, gia đình tôi may mắn có hai lối ra vào nên khi cổng phía trước bị ảnh hưởng bởi công trường vẫn có thể sử dụng cổng sau. Bụi bẩn trong quá trình thi công khó tránh khỏi, chỉ mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có đường mới”, ông Hoàng nói.

Hiện các đơn vị thi công tập trung triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, gồm đường điện trung thế, hạ thế, cáp viễn thông, đường ống cấp nước, thoát nước thải và họng nước phòng cháy, chữa cháy.

Song song với các hạng mục ngầm, nhiều đoạn trên tuyến đang được thi công vỉa hè. Một số khu vực đã hoàn thành phần nền, bắt đầu bước vào công đoạn lát gạch.

Tuy nhiên, việc thi công tại một số vị trí vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến lối ra vào các khu dân cư.

Nhiều đoạn đường bị đào xới, người dân phải men theo các ụ đất để vào nhà. Có nơi đất đắp cao khiến xe máy khó vượt qua, buộc người dân phải tìm lối đi khác.

“Đường vào nhà hiện rất khó khăn, đi lại bất tiện. Chúng tôi mong các đơn vị thi công sớm hoàn thành để người dân có lối đi an toàn hơn”, một người dân sinh sống trên tuyến đường chia sẻ.

Không chỉ việc đi lại, hoạt động kinh doanh của các hộ mặt phố cũng chịu tác động. Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, trong khi một số cơ sở vẫn cố gắng duy trì hoạt động. Theo các hộ kinh doanh, lượng khách hiện giảm khoảng 2/3 so với trước khi công trường triển khai.

Tại một số đoạn đã hoàn thành các hạng mục nền nhưng chưa được thảm nhựa, mặt đường đang được tận dụng làm nơi đỗ xe. Hàng chục ô tô lớn, nhỏ tập trung dọc những khu vực này.

Theo Ban Quản lý dự án, các đơn vị đang triển khai đồng thời những hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi. Nhà thầu tổ chức thi công lần lượt từng nửa mặt cắt đường. Sau khi hoàn thành một bên sẽ chuyển sang thi công phần còn lại nhằm duy trì giao thông trong quá trình thực hiện. Ban Quản lý dự án đặt mục tiêu hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa C19, thông tuyến kỹ thuật phía trái tuyến trước ngày 31/12/2026. Phấn đấu hoàn thiện dự án dự vào 30/6/2027.

Khi hoàn thành, tuyến đường Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng hình thành trục giao thông đồng bộ ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần cải thiện năng lực giao thông khu vực.