Hà Nội hiện thực hoá đưa thương mại điện tử về xã, tạo đột phá kinh tế số

Mới đây, ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì, Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Shop. Hội nghị thu hút đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà sáng tạo nội dung, đồng thời kết nối trực tuyến với các Sở Công Thương, chính quyền xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn khi đưa thương mại điện tử về xã, từ hạn chế về kỹ năng vận hành gian hàng, chi phí bán hàng trực tuyến đến việc bảo đảm nguồn cung và chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển…

Từ phiên livestream đến đơn hàng thường xuyên

Trao đổi về những vấn đề đặt ra tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết trong năm 2026, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Thương mại điện tử được Hà Nội xác định là một động lực để đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026.

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026–2030 của Bộ Công Thương tại Quyết định số 1568/QĐ-BCT, Hà Nội đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng Kế hoạch số 83/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2026 và Kế hoạch số 84/KH-UBND kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử chiếm khoảng 17-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, 80% dân số tham gia mua sắm trực tuyến.

Để đưa các mục tiêu này vào thực tế, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các địa phương và nền tảng số triển khai chương trình “Gian hàng số – nâng tầm thương nhân Thủ đô”, kênh TikTok “OCOP Hà Nội” và các hoạt động hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương. Trong đợt cao điểm chuyển đổi số, các xã, phường đã tổ chức gần 300 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.590 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, sau các phiên livestream, vấn đề đặt ra là làm thế nào để người bán tiếp tục vận hành gian hàng, duy trì đơn hàng và có doanh thu thường xuyên. Trọng tâm hỗ trợ vì vậy cần đi vào từng khâu của hoạt động kinh doanh, từ lựa chọn sản phẩm, tìm thị trường, quảng bá đến thanh toán, giao nhận và chăm sóc khách hàng.

Tổ chức bán hàng theo thế mạnh từng phường, xã

Về hướng triển khai trong thời gian tới, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Hà Nội lấy xã, phường làm địa bàn triển khai, với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là những chủ thể trực tiếp tổ chức bán hàng. Chính quyền cơ sở hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện. Mỗi địa phương lựa chọn sản phẩm, ngành hàng có lợi thế, xây dựng mô hình phù hợp để triển khai thực chất.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược của TikTok Shop cho biết, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội và TikTok Shop đã phối hợp hỗ trợ tiểu thương mở gian hàng trực tuyến, tập huấn kỹ năng bán hàng và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của Thủ đô.

Cùng với đó, thành phố gắn phát triển thương mại điện tử với mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử. Theo Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 19/10/2026, Hà Nội triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử thành phố Hà Nội” giai đoạn 2026-2028. Trước mắt, thành phố tập trung lựa chọn các điểm, chợ và cụm hộ kinh doanh để thí điểm, chuẩn hóa thông tin sản phẩm và kết nối với các nền tảng hiện có; tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số.

Gian hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề trong chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” ngày 6/9.

Để duy trì các mô hình tại cơ sở, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Hà Nội định hướng hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Sở Công Thương, chính quyền xã, phường, các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, ngân hàng và đơn vị công nghệ. Hoạt động hỗ trợ sẽ bám vào nhu cầu của người bán và được đánh giá bằng kết quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Thế Hiệp mong muốn thành phố tiếp tục được Bộ Công Thương quan tâm, hướng dẫn mô hình phát triển thương mại điện tử cấp xã, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu, đào tạo và kết nối các địa phương với doanh nghiệp nền tảng. Với các sàn thương mại điện tử, Hà Nội mong muốn có chương trình hỗ trợ trực tiếp người bán từ vận hành gian hàng đến quảng bá, tiêu thụ và giao nhận sản phẩm.

Ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh: quan điểm của Hà Nội là đưa thương mại điện tử về xã, phường phải gắn với phát triển kinh tế địa phương, tạo được đơn hàng, doanh thu, thu nhập và giá trị gia tăng thực chất. Sở Công Thương Hà Nội sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nền tảng để triển khai, đánh giá và nhân rộng những mô hình phù hợp.