Hà Nội: Hiểm họa rình rập trên Quốc lộ 6 chi chít 'ổ voi, ổ gà'

Video: Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai xe cộ chật vật vượt ổ gà, ổ voi.

Quốc lộ 6 đang được nâng cấp, cải tạo đoạn Ba La - Xuân Mai với chiều dài gần 22 km, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Dự án được thiết kế quy mô 8-10 làn xe, mặt cắt ngang rộng 50-60 m.

Khởi công năm 2022, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027, đi qua địa bàn 7 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa và điểm cuối tại xã Xuân Mai. Trong thời gian thi công, nhiều đoạn tuyến xuất hiện tình trạng mặt đường xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi. Trời nắng, bụi đất cuốn lên mù mịt; khi mưa, mặt đường lầy lội, gây khó khăn cho người dân khi qua khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News những ngày gần đây, dọc tuyến Quốc lộ 6, nhiều hạng mục vẫn đang được triển khai. Đáng chú ý, đoạn từ Yên Nghĩa đến Xuân Mai có nhiều vị trí mặt đường lồi lõm, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại khu vực phường Yên Nghĩa các ổ gà xuất hiện dày đặc, nhiều vị trí liền sát nhau tạo thành những mảng đường gồ ghề. Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn hướng đi để tránh các hố sâu, trong khi dòng xe vẫn đông đúc.

Người dân địa phương cho biết, quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 6 khiến một số đường ống nước dân sinh bị vỡ, nước tràn ra mặt đường.

Nước đọng che khuất các ổ gà, khiến người đi đường khó xác định độ sâu và chủ động phòng tránh, nhất là khi trời tối.

Nhiều hố sâu nằm ngay giữa phần đường các phương tiện thường xuyên qua lại. Trong điều kiện mật độ giao thông cao, việc bất ngờ đánh lái để tránh ổ gà có thể khiến người điều khiển phương tiện mất thăng bằng hoặc va chạm với các xe bên cạnh.

Việc né tránh chướng ngại vật trong không gian hạn chế khiến người tham gia giao thông khó xử lý tình huống phát sinh.

Chiều 21/10, một nam thanh niên chạy xe máy BKS 29X1-796.XX đi trên Quốc lộ 6 theo hướng từ cầu Mai Lĩnh về Yên Nghĩa, khi đến trước số nhà 1127 Quốc lộ 6, thuộc phường Yên Nghĩa, xe máy lao vào ổ gà, khiến người này ngã xuống đường, bị ô tô tải cán trúng. Nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Bà Lê Thị Thuận, người dân phường Yên Nghĩa, cho biết mặt đường tại khu vực đang thi công có nhiều hố sâu, ổ gà và gạch đá rơi vãi. Tình trạng này khiến việc đi lại khó khăn, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Theo bà Thuận, để hạn chế nguy hiểm, bà đã chủ động thu dọn gạch đá rơi vãi trên đường. Người dân mong muốn các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, khắc phục sự cố đường ống, đồng thời sửa chữa những vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Để tránh các ổ gà, ổ voi, nhiều người phải điều khiển xe len lỏi qua những đoạn đường phủ đầy đất, cát, sỏi đá.

Không chỉ người đi xe máy và ô tô, người đi bộ cũng gặp trở ngại khi qua những đoạn đường đang thi công, mặt đường gồ ghề và vật liệu xây dựng còn vương vãi.