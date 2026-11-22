Sự kiện diễu hành áo dài thu hút đông đảo người dân và du khách quan tâm, theo dõi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Nam sinh mặc áo dài diễu hành quanh khu vực Hồ Gươm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các hoạt động nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các đại biểu mặc áo dài tham gia diễu hành tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Sự kiện diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách quan tâm và đến thưởng thức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
500 nam sinh mặc áo dài tham gia sự kiện. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Đoàn diễu hành áo dài nam quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các đại biểu với trang phục áo dài tham gia diễu hành tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)