Hội thảo Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế là dịp để các nhà sản xuất, các nhà làm phim tìm hiểu về các địa phương của Hải Phòng, cũng như để Hải Phòng hiểu hơn nhu cầu hỗ trợ của các đoàn làm phim, từ đó hướng tới kết nối vùng để xây dựng các vùng bối cảnh làm phim.