Hà Nội: Hàng loạt hàng rào sắt dải phân cách han gỉ được thay thế mới đồng bộ, đảm bảo mỹ quan

Hàng rào cũ xuống cấp sau nhiều năm khai thác

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Phó trưởng Phòng Giám sát duy tu đèn tín hiệu giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, hệ thống hàng rào trên dải phân cách giữa các tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cát Linh và Cầu Giấy được lắp đặt khoảng 20 năm trước. Sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết và hoạt động khai thác liên tục, phần lớn hàng rào bằng sắt sơn màu đen đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tiến hành thay thế đồng loạt dải phân cách trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Phạm Công

Tại nhiều vị trí, lớp sơn bảo vệ bong tróc, bề mặt kim loại han gỉ, thậm chí mục nát từ bên trong. Một số mô-đun bị mất chân đỡ, khiến hàng rào hạ thấp độ cao, kết cấu không còn chắc chắn như ban đầu. Tình trạng này làm giảm khả năng phân cách, định hướng dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.

Trong nhiều năm, hệ thống hàng rào đã được duy tu, sửa chữa nhiều lần để khắc phục hư hỏng phát sinh. Tuy nhiên, việc thay thế, gia cố riêng lẻ qua từng đợt khiến chủng loại, hình thức và chất lượng cấu kiện không đồng nhất. Trên cùng một tuyến, có đoạn hàng rào còn tương đối nguyên vẹn, đoạn khác đã bạc màu, cong vênh hoặc được thay bằng cấu kiện khác kiểu. Diện mạo dải phân cách vì thế thiếu thống nhất, trong khi chất lượng tổng thể ngày càng khó bảo đảm.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, dù được khắc phục qua nhiều đợt, chất lượng thép tiếp tục suy giảm, không còn đáp ứng yêu cầu an toàn. Việc sửa chữa cục bộ chỉ giải quyết những hư hỏng trước mắt, khó bảo đảm độ bền và hiệu quả lâu dài. Nếu tiếp tục duy trì phương thức này, công tác quản lý, bảo dưỡng sẽ phát sinh nhiều bất cập, còn cảnh quan đô thị vẫn chắp vá. Do đó, thay thế hệ thống hàng rào cũ bằng giải pháp kỹ thuật phù hợp là yêu cầu cần thiết.

Hàng rào được thay mới đồng bộ trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Phạm Công

Dự kiến đến giữa tháng 11, hàng rào nhiều tuyến phố sẽ được thay thế xong. Ảnh: Phạm Công

Trước thực trạng trên, Ban Duy tu đã đề xuất và được Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất giao triển khai dự án thay thế, lắp đặt dải phân cách giữa và hàng rào trên các tuyến Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng. Phạm vi triển khai trên nhiều tuyến nhằm xử lý đồng bộ các vị trí xuống cấp, thay vì tiếp tục sửa chữa manh mún.

Theo phương án được thống nhất, hàng rào mới sử dụng mẫu thiết kế điển hình đã được Sở Xây dựng chấp thuận áp dụng trên địa bàn thành phố. Vật liệu chính là thép mạ kẽm nhúng nóng, giúp tăng khả năng chống ăn mòn, hạn chế han gỉ do tác động của mưa nắng và môi trường. Nhờ đó, cấu kiện có độ bền cao hơn, giảm nguy cơ hư hỏng khi sử dụng, góp phần tiết kiệm chi phí duy tu, sửa chữa hằng năm.

Việc sử dụng chung một mẫu thiết kế còn bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống hàng rào mới đã được triển khai trên một số tuyến đường như Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng. Theo ông Xuân Anh, các cấu kiện được sản xuất đồng loạt, thống nhất về hình thức và quy cách sẽ giúp diện mạo các tuyến phố khang trang hơn; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo dưỡng và thay thế khi cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng mỗi tuyến đường sử dụng một kiểu hàng rào khác nhau.

Đồng bộ thiết kế, bảo đảm an toàn khi thi công

Cùng với yêu cầu về vật liệu, thiết kế, công tác giám sát chất lượng được xác định là khâu quan trọng. Việc kiểm tra tập trung vào chủng loại, kích thước, chất lượng cấu kiện, kỹ thuật liên kết và độ chắc chắn sau khi lắp đặt. Qua đó, hệ thống hàng rào khi hoàn thành phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tính đồng bộ và mỹ quan.

Ông Phạm Đình Duật, Phó Giám đốc Công ty Cơ khí Hà Thái, cho biết đơn vị tổ chức thi công từ 21h30 đến 5h sáng hôm sau. Trên công trường, khoảng 20 người gồm kỹ sư và công nhân được bố trí thành ba mũi để triển khai các hạng mục. Việc thi công vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại ban ngày, nhất là trên những tuyến phố có mật độ phương tiện lớn.

Theo ông Duật, khó khăn lớn nhất là bảo đảm an toàn giao thông, bởi quá trình lắp đặt diễn ra trong khi phương tiện vẫn lưu thông. Vì vậy, đơn vị phải tổ chức hệ thống cảnh báo tại khu vực công trường, gồm biển báo, đèn tín hiệu, chóp nón và dây phản quang. Các vị trí thi công được nhận diện, khoanh vùng để cảnh báo từ xa, giúp người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, chuyển hướng và tránh khu vực đang làm việc.

Đại diện nhà thầu cho biết hàng rào mới sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng để tăng khả năng chống ăn mòn, thích ứng với điều kiện thời tiết và bảo đảm độ bền trong quá trình khai thác. Mỗi trụ hàng rào được làm bằng ống thép, cao 90cm; mỗi khoang hàng rào dài 2,2m. Các cấu kiện được sản xuất theo quy cách thống nhất, sau đó vận chuyển đến công trường để lắp đặt theo thiết kế.

Trong quá trình thi công, các mũi triển khai phải phối hợp việc tháo dỡ hàng rào cũ, xử lý vị trí lắp đặt và dựng cấu kiện mới. Nhà thầu tính toán trình tự thực hiện nhằm hạn chế tập kết vật liệu trên lòng đường, đồng thời thu dọn mặt bằng sau mỗi ca. Dù thi công vào khung giờ đêm, công tác cảnh báo vẫn phải duy trì đầy đủ bởi phương tiện lưu thông liên tục, tầm nhìn của người tham gia giao thông có thể bị hạn chế.

Ban Duy tu yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát theo dõi chặt chẽ từng công đoạn, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những vị trí chưa đạt yêu cầu. Hàng rào sau khi lắp đặt phải bảo đảm độ thẳng, chắc chắn, đúng kích thước và đồng đều giữa các đoạn tuyến. Việc kiểm soát từ khâu sản xuất đến thi công nhằm tránh lặp lại tình trạng cấu kiện không đồng bộ, nhanh xuống cấp như hệ thống cũ.

Việc thay thế hàng rào trên dải phân cách phố Chùa Bộc nhận được sự đồng tình của người dân sinh sống dọc tuyến. Chị Trần Thanh Hương, người dân tại phố Chùa Bộc cho biết, hệ thống hàng rào cũ đã được sử dụng trong thời gian dài, một số vị trí có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Những đoạn hàng rào han gỉ, không đồng đều khiến tuyến phố trông cũ kỹ, thiếu gọn gàng.

“Tôi thấy việc thành phố thay thế hàng rào vào thời điểm này rất hợp lý. Hàng rào mới nhìn đồng bộ, chắc chắn và sạch đẹp hơn. Đặc biệt, các đơn vị tổ chức thi công vào ban đêm nên cũng hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Mong rằng sau khi hoàn thành, tuyến phố sẽ có diện mạo khang trang, văn minh hơn”, chị Hương chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện thay thế, lắp mới, Ban Duy tu đã chỉ đạo tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm và quá trình lắp đặt, bảo đảm đúng quy định hiện hành.