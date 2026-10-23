Hà Nội: Hàng giả, hàng lậu liên tiếp bị phát hiện trong tháng 10

Thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Nội trong tháng 10/2026 nhìn chung ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hoạt động lưu thông diễn ra bình thường. Tuy nhiên, phía sau sự ổn định của cung - cầu, các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm vẫn xuất hiện.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong kỳ từ ngày 16/9 đến 15/10/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 534 vụ, trong đó có 513 vụ kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, 475 vụ vi phạm được xử lý, 12 vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong kỳ đạt hơn 6,122 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu gần 810 triệu đồng, trong khi hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả có giá trị hơn 2,593 tỷ đồng. So với tháng 9, số vụ kiểm tra tăng 108 vụ, số vụ xử lý tăng 45 vụ và tiền xử phạt tăng khoảng 20,2%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66,576 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15,37 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44,35 tỷ đồng.

Hàng giả mạo nhãn hiệu xuất hiện từ quần áo đến trang sức

Trong số các nhóm hành vi được xử lý trong tháng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm số lượng lớn nhất với 232 hành vi. Hàng nhập lậu đứng tiếp theo với 111 hành vi, còn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có 40 hành vi.

Một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện ngày 6/10, khi Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hoá tại một kho hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hàng hóa này đã bị tạm giữ, đồng thời hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến hành vi giả mạo nhãn hiệu, ngày 1/10, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Trang sức TVT Diamond Diamond tại số 10A3 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 157 sản phẩm trang sức bằng kim loại vàng, vàng đeo tay kim loại và khuyên tai kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Cartier, VCA và hình của Richemont International SA. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên 3,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Những vụ việc này cho thấy hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm sản phẩm, từ thời trang đến trang sức có giá trị cao.

Vi phạm thực phẩm không chỉ xảy ra theo mùa

Sau cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu, các vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm vẫn được ghi nhận trong tháng 10.

Trong kỳ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 20 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, với số tiền phạt hơn 666,6 triệu đồng. Nếu tính các vụ việc liên quan đến thực phẩm, tổng số vụ kiểm tra, xử lý là 62 vụ, số tiền phạt hơn 1,069 tỷ đồng và trị giá tang vật vi phạm hơn 3,416 tỷ đồng.

Tang vật được phát hiện gồm 2.309 chiếc bánh Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo; 599 sản phẩm bánh, kẹo, lương khô và thực phẩm chế biến; cùng trứng muối, nội tạng bò, thịt, bim bim, táo, rượu, nước hồng sâm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 thùng bánh, kẹo, đồ uống các loại trong một vụ việc có dấu hiệu hình sự về sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Đáng chú ý hơn, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ xuất hiện ở nhóm hàng phục vụ các dịp lễ. Ngày 5/10, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra một cơ sở sản xuất giò, chả tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 47,9 kg giò gà, 262,7 kg chả gà cùng 26,5 kg hàn the. Theo báo cáo, chủ hộ kinh doanh thừa nhận sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Trước đó, đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu từ ngày 10/8 đến 28/9 đã ghi nhận 173 vụ vi phạm được kiểm tra, xử lý, với số tiền phạt 1,271 tỷ đồng và hàng hóa vi phạm trị giá 1,09 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực thực phẩm có 111 vụ, với 55.925 sản phẩm vi phạm được xử lý.

Thuơng mại điện tử vẫn tiếp tục xuất hiện hàng vi phạm

Không chỉ ở các cửa hàng, chợ truyền thống, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử cũng tiếp tục xuất hiện vi phạm.

Trong tháng 10, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 15 vụ liên quan đến thương mại điện tử, phạt 497,6 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 147 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 19 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và 11 chiếc túi, ví nhập lậu.

Trong đó, 14 vụ được xử lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, với số tiền phạt 212,5 triệu đồng; một vụ việc liên quan đến thương mại điện tử bị phạt 285,1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hoá vi phạm. Ảnh: Đội số 14

Theo nhận định của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, những tháng cuối năm, hoạt động bán hàng trên mạng xã hội dự kiến tiếp tục sôi động cùng các đợt khuyến mại, giảm giá như 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng hoạt động khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Việc hàng hóa được giao nhận qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển, điểm tập kết; cùng với cách thức sử dụng tài khoản mạng xã hội, kho hàng không cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm đang khiến việc xác định chủ thể kinh doanh và truy xuất nguồn hàng gặp không ít khó khăn.

Sức mua cuối năm tăng, áp lực kiểm soát cũng lớn hơn

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn thị trường bước vào mùa mua sắm cao điểm. Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, nhu cầu tăng đối với thời trang, quần áo, giày dép, túi xách, đồ gia dụng và thiết bị điện tử có thể kéo theo nguy cơ gia tăng hàng nhập lậu, hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa và đầu mối phân phối như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân, chợ Xốm được xác định cần tiếp tục theo dõi, kiểm soát.

Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn và các mặt hàng phục vụ biếu, tặng được dự báo tăng dần trong thời gian chuẩn bị Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Qua kết quả kiểm tra, nguy cơ vi phạm về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia và điều kiện sản xuất, bảo quản vẫn tiềm ẩn, nhất là tại các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ lẻ, kho hàng và đầu mối phân phối thực phẩm.

Trước diễn biến này, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các nhóm hàng có nguy cơ cao, tập trung vào hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm.

Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các điểm kinh doanh tự phát, “chợ cóc” cũng nằm trong diện tiếp tục rà soát, kiểm tra. Cùng với đó là việc giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường về thiếu hàng, tăng giá hoặc gián đoạn nguồn cung.

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027, các Đội Quản lý thị trường được giao triển khai nhiệm vụ tại 11 địa bàn/nhóm địa bàn trọng điểm, gắn với tiến độ và kết quả cụ thể tại từng địa bàn.