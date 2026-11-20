Theo phương án của Công an TP Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, chương trình tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20/11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11.

Để phục vụ các hoạt động trên, Công an TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực sân vận động và các tuyến đường lân cận.

Cụ thể, trong hai ngày 20 và 22/11, từ 18h30 đến 22h, các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên theo quy định) bị hạn chế lưu thông trên đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ.

Công an TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng giao thông quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong các ngày 20, 22 và 24/11.

Riêng ngày 24/11, thời gian tổ chức phân luồng kéo dài từ 17h đến 24h. Trong khung giờ này, Công an TP Hà Nội tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên khác theo quy định. Những phương tiện còn lại thuộc diện hạn chế hoạt động trên các tuyến đường nói trên.

Để tránh khu vực tổ chức chương trình, Công an TP Hà Nội hướng dẫn các phương tiện từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long di chuyển qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, đồng thời hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua khu vực sân Mỹ Đình trong các khung giờ nêu trên và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.