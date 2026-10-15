Hà Nội hạn chế giao thông thủy trên sông Đuống trong ngày mai (16/10)

Theo thông báo số 1526 ban hành ngày 15/10, khu vực hạn chế kéo dài từ Km 45+100 - Km 47+100 trên sông Đuống, với bờ trái thuộc xã Phù Đổng, bờ phải thuộc xã Thuận An, Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống ngày mai (16/10). Ảnh minh hoạ.

Trong thời gian này, luồng giao thông tại khu vực sẽ bị hạn chế theo phương án đã công bố để phục vụ hoạt động thực hành do Công ty CP Trường dạy nghề và Phát triển công nghệ Hà Nội đề xuất.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các phương tiện thủy tuân thủ hệ thống báo hiệu được bố trí tại khu vực, chấp hành quy định về giao thông đường thủy nội địa.

Chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển cần chủ động cập nhật thông tin, chú ý quan sát và thực hiện hướng dẫn khi đi qua đoạn sông bị hạn chế, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu thông.