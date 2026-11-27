Trong hai ngày 27 và 28.11.2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Chinhphu.vn

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của hội nghị, Công an TP. Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện trên nhiều trục giao thông kết nối với Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thời gian áp dụng từ 6h đến 20h ngày 27 và 28.11.2026.

Trong khung giờ trên, lực lượng chức năng tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; đồng thời hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác trên các tuyến đường gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Như vậy, phạm vi ảnh hưởng tập trung vào khu vực phía Tây và các trục giao thông dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đáng chú ý, người dân di chuyển qua Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng - Vành đai 3, Đỗ Đức Dục - Miếu Đầm trong khung giờ 6h-20h cần tính thêm thời gian di chuyển do phương án phân luồng và điều tiết giao thông.

Việc tạm cấm không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định. Tuy nhiên, các phương tiện này vẫn phải chấp hành sự điều tiết trực tiếp của lực lượng chức năng tại từng thời điểm.

Để duy trì hoạt động vận tải và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại giữa các địa phương, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội bố trí các hướng lưu thông tránh khu vực tạm cấm, hạn chế.

Với phương tiện từ các tỉnh, thành phố phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, hướng thay thế được tổ chức theo cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ phía Đông đi Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên có thể lựa chọn hướng cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Đối với phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng hướng dẫn lưu thông theo Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với người dân đi lại trong nội đô, phương án phân luồng không đồng nghĩa với việc toàn bộ các tuyến trên bị cấm phương tiện. Các loại xe không thuộc diện tạm cấm vẫn có thể lưu thông nhưng bị hạn chế và điều tiết tùy tình hình thực tế. Vì vậy, người thường xuyên di chuyển qua khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Hòa, Đại lộ Thăng Long trong hai ngày này nên chủ động đi sớm, tránh tập trung vào khung giờ cao điểm và tuân thủ hướng dẫn tại các chốt phân luồng.

Đặc biệt, người dân không nên nhầm giữa phạm vi tạm cấm và phạm vi hạn chế. Theo phương án của Công an TP. Hà Nội, xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên thuộc diện tạm cấm trên các tuyến được nêu; trong khi các phương tiện khác thuộc diện hạn chế, tức vẫn có thể được điều tiết, hướng dẫn thay đổi lộ trình tùy thời điểm.

Phương án giao thông được triển khai nhằm phục vụ hai hội nghị cấp cao quốc tế tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng thời bảo đảm việc đi lại và vận tải trên các trục kết nối của Thủ đô. Công an TP. Hà Nội đề nghị người điều khiển phương tiện chấp hành biển báo, hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; khi gặp phương tiện ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, phải khẩn trương nhường đường theo hướng dẫn.