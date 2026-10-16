Hà Nội hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống trong ngày 16/10

Hà Nội thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đuống. (Ảnh: ĐN)

Theo Thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian hạn chế giao thông từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16/10/2026.

Phạm vi hạn chế nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống, đoạn từ Km45+100 đến Km47+100. Trong đó, bờ trái thuộc địa phận xã Phù Đổng, bờ phải thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Nội dung hạn chế giao thông là hạn chế chuẩn tắc luồng đã công bố nhằm phục vụ hoạt động kiểm tra thực hành chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa theo đề nghị của Công ty cổ phần Trường dạy nghề và Phát triển công nghệ Hà Nội.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện thủy khi đi đến khu vực nêu trên phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan.

Các chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện thủy cần chủ động theo dõi báo hiệu, chú ý quan sát khi lưu thông qua khu vực hạn chế, thực hiện đúng hướng dẫn để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra hoạt động kiểm tra.

Việc thông báo hạn chế giao thông được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động kiểm tra thực hành, đồng thời góp phần duy trì trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đuống.